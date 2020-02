Almudena Rivero, el nuevo talento de la cantera sevillista

La cantera femenina del Sevilla FC después de la llegada de Olga Carmona a la primera plantilla, no había experimentado una irrupción tan fuerte de una futbolista nacida en este siglo como la que está teniendo actualmente Almudena Rivero.

La mediocentro, que aún no ha cumplido la mayoría de edad, se ha vuelto fundamental en el esquema de Cristian Toro en el último mes. El técnico argentino, al que no le tiembla el pulso a la hora de alinearla, la ha introducido de forma consecutiva en cinco onces iniciales. Y no eran precisamente rivales fáciles: Atlético de Madrid, Sporting de Huelva, FC Barcelona, Levante en Copa y EDF Logroño. Lejos de ser superada por la situación, su respuesta en el campo ha sido sobresaliente.

Su posición en el campo ha variado según el sistema que ha puesto en liza el técnico argentino, pero su función y rendimiento no ha variado. Ya sea en el doble pivote o en algunos de los volantes de la medular, proporciona al equipo oxígeno en el centro del campo sumando esfuerzos en las labores de presión, haciendo hincapié en el trabajo defensivo y ayudando en la salida de balón. Todo ello bajo una capacidad física impropia de una futbolista de su edad que no está acostumbrada a jugar al ritmo de juego de la Primera División.

Almudena, que ya debutó la temporada pasada de la mano de Cristian Toro ante la Real Sociedad el 3 de febrero de 2019, está en la dinámica del primer equipo a todos sus efectos desde la pretemporada. Entrena todos los días con la primera plantilla pese a compartir ficha con el filial.

La recompensa a su trabajo, esfuerzo y compromiso reflejado en las últimas apariciones tanto en la Primera Iberdrola como en la Copa de la Reina ha tenido un merecido premio con su primera llamada con la selección española en la categoría Sub-19 donde ha realizado junto al resto de sus compañeras unas jornadas de entrenamiento bajo la tutela de Pedro López. Dicha llamada trajo consigo un aluvión de felicitaciones por parte de sus compañeras de equipo, conscientes, del trabajo en silencio que lleva realizando desde principios de temporada.

Almudena Rivero ha derribado la puerta del primer equipo. Una jugadora formada en las categorías inferiores del club de Nervión y que tiene por delante un futuro prometedor. Un diamante en bruto que está siendo la sensación de la temporada del Sevilla FC Femenino.