Rosa Otermín: "Pier nos hace a todas al cien por cien"

Tras sumirse en la oscuridad, el sol ya comienza a asomar en el Real Betis Féminas después de eliminar al Atlético de Madrid en la Copa y ganar este pasado fin de semana al Espanyol. Once jornadas después, las béticas salen del descenso y para analizar el actual momento de las de Pier, ESTADIO Deportivo entrevista a Rosa Otermín (02/10/2000).

-¿Cómo se encuentra el vestuario tras el reciente pase a cuartos de Copa y la victoria ante el Espanyol?

-Muy contentas. Pasar de fase en la Copa de la Reina fue un chute de energía. Pero ahora en nuestra mente solo está el Athletic Club e iremos a por todas el sábado para seguir con esta buena racha.

-Tras la victoria ante el Espanyol y el empate del Valencia, ya depende de ustedes la salvación. Pero menudo calendario les queda...

-Nosotras nos preparamos semana a semana, partido a partido. No pensamos en el futuro, pensamos siempre en el próximo partido que nos toca. Ya sea Copa de la Reina o Liga.

-¿La Copa de la Reina es un objetivo o una ilusión?

-Nuestra mayor prioridad es la Primera Iberdrola y alejarnos de los puestos de descenso lo más pronto posible. Es cierto que ahora mismo solo pensamos en el Athletic pero en cuanto llegue el partido ante el EDF Logroño será Copa y sólo Copa.

-¿Está satisfecha con su rival en Copa?

-El Logroño es un equipo complicado pero lo que deseábamos era que no nos tocara el Barcelona.

-¿Cómo ha sentado la llegada de Pier al vestuario?

-Pier es un entrenador que en cuanto ha llegado nos ha dado mucha confianza y estamos todas muy unidas con él. Las que formamos la plantilla nos sentimos muy enchufadas y jugará quién más lo merezca. Eso es un plus porque nos hace estar a todas al 100%.

-¿Y su primer mensaje?

-Lo primero que hizo fue hacernos pensar en positivo y que confiaba en todas nosotras para salir del descenso.

-¿Se siente cómoda en el sistema de Pier y en su forma de jugar?

-La verdad es que sí. Siempre he jugado en el extremo izquierdo aunque de lateral también lo puedo hacer. Pero donde me ponga el míster intentaré dar lo mejor de mí.

-¿Qué cree que no llegó a salir bien con Antonio Contreras?, ¿qué tecla no tocó y que parece que Pier sí?

-Considero que el principal problema fue que no logramos sacarle el máximo partido al equipo. Cuando un equipo se mete en esa dinámica es muy complicado sacarlo de ahí.

-¿Qué tiene en el Betis que no tenía en el Atlético?

-He madurado como futbolista y eso lo he conseguido adquiriendo experiencia en Primera División. Por ejemplo, en el Atlético no tuve esa oportunidad... jugué muy poco. Estoy muy contenta de estar en esta ciudad, en este equipo y espero estar muchos años.