RCD Espanyol - Sevilla FC: Sed de victoria en el regreso de 'Lombi'

La temporada no está siendo lo suficientemente fructífera en cuanto a puntos se refiere en el seno del Sevilla FC Femenino. Con diecinueve unidades en el décimo primer puesto, no termina de salir de la zona baja a lo que se suma, su mala racha fuera de casa donde aún no ha conseguido ganar. Este sábado, tiene una buena oportunidad en su visita a la CD Dani Jarque donde se medirá al Espanyol el sábado a las 18:30 horas para estrenar su casillero de victorias a domicilio.

Las hispalenses afrontan el encuentro después de empatar en casa ante el EDF Logroño. En dicho lance, el cuadro sevillista disfrutó de numerosas ocasiones en el tramo inicial para poder haberse ido con una amplia ventaja al descanso pero desafortunadamente, fueron las riojanas quienes se adalantaron en el marcador a raíz de un gol en propia.

El equipo entrenado por Cristian Toro necesita ganar este sábado por dos motivos principales. El primero, porque la salvación no está ni mucho menos conseguida y están solo tres puntos por encima del descenso -cuatro al tenerle el goal average ganado al Valencia-. Y en segundo lugar, debido a que son el peor equipo de la competición como visitante. Tan solo han sumado un punto (Athletic Club).

En el bando contrario se encuentra el Espanyol. Las pericas son el colista de la competición y aún no saben lo que es ganar en esta temporada. Por lo que, en el caso que gane alguno de los dos clubes, se romperá una estadística negativa. La escuadra blanquiazul pese a estar en el fondo de la clasificación, es un equipo que siempre muestra una cara competitiva. En el último choque liguero ante el Betis, perdieron por la mínima (2-1) y sacaron un empate contra el Levante en la jornada 14. En la ida, el Sevilla FC le endosó un contundente 4-0 en el Estadio Jesús Navas.

Pese a perder un puntal importante en este mercado invernal como Eli del Estal que ha marchado rumbo a Corea del Sur, las de Jordi Ferrón cuentan con argumentos en ataque para hacerle daño a las de Nervión como Baudet, el nuevo fichaje Raiza o la canterana Kenni. En defensa, suman centímetros con Inés y Vergués. En este partido, la gran sorpresa es la convocatoria de Anair Lomba, incorporada en esta última ventana de fichajes a la disciplina perica tras colgar las botas la pasada temporada al no sentirse capaz de vestir otros colores que no fueran los del Espanyol.

Cristian Toro contará con la baja de Virgy García por problemas musculares así como la de Pancha Lara lesionada de la rodilla. Se caen de la convocatoria: Aedo, Jeni Morilla, Bores, Amparo Delgado y Sara Serrat. No obstante, Noelia Ramos, Lucía Ramírez y las canteranas Ana Franco e Inma Gabarro vuelven a estar a disposición del técnico argentino. Jordi Ferrón por su parte, tiene las altas de la mencionada 'Lombi' y Daniela Cruz pero no tendrá disponibles a Ainhoa Marín, Manuela Venegas y Paloma Fernández. La colegiada del encuentro será la valenciana María Romero Navarro.

Posibles onces:

Sevilla FC: Noelia Ramos; Sabrina Flores, Maite Albarrán, Aldana Cometti, Lucía Ramírez; Echeverri, Almudena; Uche, Zdunek, Olga; Karpova.

RCD Espanyol: Dossey; Débora García, Inés, Vergués, Daniela Cruz, Soldevilla, Karen Alvarado; Julve, Brenda Pérez, Kenni; Raiza.