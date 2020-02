En el Betis estallan contra el arbitraje: "Lo que queremos es respeto"

Está siendo muy recurrente esta temporada hablar del arbitraje en el fútbol español. Ya sea en la Primera División masculina o la femenina. El caso es que en cada jornada se producen ciertas acciones que hacen dudar del nivel del arbitraje en España. La Primera Iberdrola no se salva de ello y la actuación del cuarteto arbitral en el pasado Real Betis - Athletic Club fue duramente criticada por los protagonistas en clave verdiblanca que comparecieron tras el choque.

El técnico, Pier Luigi Cherubino, fue sobre todo duro con la el arbitraje de la gallega Elena Casal Fernández. Especialmente hizo hincapié en una jugada en la que el Athletic pudo quedarse con una menos y finalmente fue expulsado Rafael Ríos, el segundo entrenador. "Tengo que alzar la voz contra el arbitraje de hoy. Ha sido penoso. Nos preparamos durante la semana, nos estamos jugando la vida y te tratan de la manera en la que nos han tratado. La cuarta árbitro estuvo todo el partido amenazando con expulsar a alguno. La juez de línea dijo que había que expulsar a alguien del cuerpo técnico y expulsó a Rafa, el segundo entrenador, que solo se había levantado para protestar una falta que era a favor nuestra. Ahí, en una falta sobre Priscila, tenía que haber sacado amarilla a la jugadora del Athletic, era la segunda, era expulsión y significaba que ellas iban a jugar con una menos. Me levanté para protestar y la cuarta árbitro dijo que no pasaba nada. Que ellas perdonaron la expulsión del Bilbao y perdonan la expulsión mía. Reconocer que están compensando... A mí me da igual que me expulsen. Lo que tienes que expulsar es a la jugadora del Athletic que quedarse con una menos tal y como estaba el partido y nosotras por delante en el marcado hubiera marcado el partido", declaró

El ex delantero verdiblanco por encima de todo, se fue molesto del encuentro, a parte de por el resultado (empate a dos) por el trato recibido por parte del cuarteto arbitral que lo consideró como 'irrespetuoso'. "Me quejo del trato y de las continuas faltas en contra y creo que no puede ser. Al final te pones nervioso en el banquillo, te pones caliente y con las pulsaciones elevadas... Nos jugamos mucho. Lo que queremos es respeto y que nos traten de igual manera que al rival", dijo de forma molesta.

Y continuó, esta vez, reclamando que en la acción a balón parado que provocó el segundo gol en contra, llega de una falta que consideró 'inexistente'. "En la primera parte hubo 3 faltas que eran a favor nuestra que se convirtieron en contra y eran opciones de gol. El gol del empate surge de una falta que no es puesto que se produce por un choque que van las dos a por el balón".

Pier finalizó su intervención hablando del arbitraje reconociendo que su comportamiento no ha sido bueno 'a veces' pero insistió en el 'respeto' que quiere en el campo. "He sido el primero que ha apoyado a las árbitras desde el principio a pesar de ser un entrenador de sangre caliente y que protesta mucho pero siempre con respeto. Ya el año pasado hablé con Velasco Carballo y me dijo que mi comportamiento no era bueno a veces, lo reconocí, pero lo que quiero es respeto en el campo. Me da igual que me vayan a expulsar a mí. Lo que quiero es que en el campo se nos trate de igual manera que al rival y eso no está sucediendo", expresó.

Al hilo del entrenador bético, pero más comedida, fue Priscila Borja que marcó el primer tanto y asistió en el segundo de las heliopolitanas. La ariete se refirió a la formación de las colegiadas. "Prefiero casi ni hablar del arbitraje pero si es cierto que a mí me costó mucho llegar a Primera División. Llevo desde los 15 años jugando, me he formado mucho hasta llegar a Primera y nunca nadie me ha regalado nada. Pienso que hay que formarse bien y que las personas que estén capacitadas para pitar en Primera División que lo hagan con total normalidad independientemente de los errores que puedan haber", comentó.

En la temporada 2017/2018 se decidió por parte del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF que el arbitraje corriera a cargo de manera íntegra por mujeres en la Primera División Femenina. Una forma de dar un impulso importante al arbitraje femenino y una medida que trajo controversia. Se critica especialmente la falta de experiencia de algunas colegiadas en un fútbol cada vez más profesional.