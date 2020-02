Gerardo García: "No es el mismo Betis que el del anterior partido"

Un sevillano, afincado en Logroño, y entrenador del club femenino de la capital riojana, el EDF Logroño. Esa es la vida actual del que fuera futbolista del Valencia, Málaga, Real Sociedad y Córdoba entre otros, Gerardo García (07/12/1975). En su día, jugó la final de la Champions con el Valencia en el año 2000 y ahora, como entrenador, tiene el reto de clasificar por primera vez en su historia al cuadro riojano para unas semifinales de la Copa de la Reina pero en frente tendrán a un renovado Betis entrenado por otro ex jugador, Pier Luigi Cherubino. En la previa del choque copero, el sevillano y hermano del ex jugador del Sevilla FC, Moisés García, atiende a ESTADIO Deportivo.

-Un sevillano en Logroño entrenando un equipo femenino... ¿Cómo llegó hasta ahí?

-Somos de Sevilla como dices y hace mucho tiempo por motivos de trabajo, mis padres se fueron a la aventura como muchas familias del sur y aparcamos en Logroño. A mi padre siempre le ha unido mucho el fútbol y al final tanto yo como mis hermanos, nos hemos ganado la vida en el fútbol. Algunos hemos echado raíces aquí y en mi caso, llevo una escuela de niñas y niños en Logroño, la academia 'Tiki Taka'. Llevo 6 años en fútbol base y el año pasado me surgió la opción por mediación del último entrenador del EDF -Chechu Martínez- y nunca me lo hubiera imaginado... Al final parece que estás encaminado al fútbol masculino pero no me arrepiento de haber tomado esta maravillosa decisión.

-Usted que ha vivido el fútbol profesional masculino y ahora el femenino... ¿Qué le diría a aquellos que opinan que el fútbol femenino no da espectáculo y es 'aburrido'?

-Cada vez tiene mas repercusión y se ve más. Animo a aquellos que piensan de esa forma que se pasen a una sesión de entrenamientos. Se sorprenderían muchos... y el primer sorprendido fui yo. Hasta que no estás cerca de ellas no sabes y no valoras el mérito que tienen. Poco a poco se están dando buenos pasos y ya se ha firmado el Convenio Colectivo que es un paso muy importante.

-A principios de temporada el EDF Logroño sufrió varios cambios en la plantilla y bajas sensibles como la de Tejada o De la Nava... ¿cómo ha hecho para que las piezas encajaran bien desde el inicio?

-Bien es cierto que llegó gente nueva pero buena parte del grupo de la temporada pasada se mantuvo. Las que han venido están aportando y las que se quedaron están dando un buen rendimiento. Ahora llega un momento crucial en el grupo porque se nos presenta una eliminatoria preciosa y nos quedan nueve jornadas para estar lo más arriba posible. Lo que hemos conseguido hasta ahora lo han logrado ellas gracias a su trabajo, además de que esta temporada se encuentran más sueltas. El año pasado fue el primero y ahora muchas tienen tienen mas experiencia.

-¿Qué tal se encuentra el vestuario para afrontar el partido de Copa de la Reina ante el Betis?

-Tenemos claro que no es el mismo Betis que el del último partido. Pero no solo hablo de Betis... En la segunda vuelta los partidos están siendo muy equilibrados... El Betis está en una buena dinámica y poco a poco están escalando posiciones en liga a pesar de no haberlo pasado bien. No obstante, no hay que olvidar que eliminaron al Atlético de Madrid en octavos y ello tiene su mérito. Sabemos de la dificultad que tiene el enfrentarse a ellas pero con eso también hay que jugar. Creo que hoy en día la Primera Iberdrola si algo tiene es que está todo mas equilibrado. Sabemos que lo vamos a pasar mal pero vamos con muchas ganas y garantías de poder pasar de eliminatoria porque si algo tenemos a favor es nuestro estadio. A partir de ahí, ojalá se vea un buen partido y pasemos nosotras.

-¿Notan la ilusión por las calles con respecto al encuentro copero?

-Se está moviendo y la gente se están ilusionando como me imagino que pasará en Sevilla. Es un momento importante tanto para el Betis como para nosotras y esperamos poder pasar... Sería un gran premio para la corta historia que tenemos... Es bonito que se le de importancia a esta competición.

- ¿Por dónde cree que os puede hacer daño el Betis?

Partiendo de que el año pasado quedaron donde quedaron, actualmente tienen un buen equipo a pesar de estar firmando un mal año. Cuando te metes ahí... cuesta salir pero ya le han dado la vuelta. Tienen una gran plantilla empezando por la portería -Méline Gerard-. Destaco sus rápidas transiciones, en la estrategia también andan bien... y que es un equipo que puede jugar a muchas cosas. Pueden hacerlo a la contra, desde atrás... Poseen muchos recursos para hacerle daño a cualquiera. El cambio de entrenador -Pier Luigi Cherubino- les ha dado esa confianza que al principio les faltaba y creo que sera un bonito duelo.

-¿Os está afectando mucho la baja de Barbra Banda?

- Sin ella, el estilo de juego ha cambiado. Ya no es tan vertical y no dependes tanto de una jugadora. En ese aspecto, ha mejorado el equipo y sin desmerecer a ella porque es una jugadora 'Top'. Es una baja sensible pero hemos mejorado en otras cosas. Su poderío físico era notable y en los partidos cerrados era quién marcaba las diferencias.

-Menudo temporadón de Jade... ¿Cómo es ella en el día a día?

-Si una futbolista a su edad está a ese nivel es porque aún mantiene la ilusión por querer mejorar. Yo aguante tanto a nivel profesional porque el fútbol es mi pasión y mi mejor momento del día era el del entrenamiento. Ella disfruta y muchas veces nos quedamos después de los entrenamientos para mejorar la finalización de cara a puerta. Para mí, una jugadora con su edad que termina el entreno y me dice: venga míster, ¡vamos a hacer esto!, siempre me ha gustado ese trabajo individualizado y para ella es un trabajo motivante y esa es una de las claves. Su secreto es la ilusión por querer seguir mejorando.

-¿Considera que Las Gaunas está siendo una de las claves en vuestra temporada?

-Es una de las claves. Solo hemos perdido en casa contra los tres mejores de la liga. Son equipos 'Top' y gracias en parte a nuestro estadio tenemos la puntuación que tenemos en liga. El ser capaces de poder sacar ese rendimiento en casa y hacernos ahí, nos ha fortalecido mucho. Estamos muy contentos por como se ha desempeñado el equipo en Las Gaunas.

-Con respecto a la Primera Iberdrola... ¿Cree que el Barcelona ha creado una brecha muy considerable con respecto al resto?

-Se ha hablado mucho esta semana de ellas y a mí sinceramente se me cae la baba viéndolas. Yo no busco ninguna excusa... Intento llevar a cabo mecanismos para hacerles daño y poder contrarrestar sus grandes virtudes. En el último encuentro de liga lo conseguimos durante media hora y competimos bien pero nos hicieron mucho daño a balón parado. Nuestra ilusión es acercarnos lo máximo posible a esas jugadoras. Cuando las veo, disfruto, disfruto como un enano. No busco excusas... busco mejorar día a día dentro de nuestras posibilidades. No tenemos grandes estructuras como otros equipo por eso estamos tan contentos y felices en cuanto a nuestro actual rendimiento.

-Al igual que Pier Luigi Cherubino, entrenador de su rival en la Copa, ha sido futbolista profesional... ¿Cree que eso os puede dar una ventaja con respeto a quién no lo haya sido?

-Yo creo que ahí hay gente que se confunde. Hay personas muy preparadas, ya hayan sido futbolistas profesionales como no. Nuestra ventaja es que hemos vivido esas situaciones que están viviendo ellas durante mucho tiempo a nivel profesional y sabemos cómo se cuece un banquillo. Esto no quiere decir que seamos los que más sepamos... Ahí lanzo a favor de la gente que viene pegando fuerte y que no hace falta haber sido futbolista profesional para saber de esto y ser buen entrenador. Es cierto que tenemos esa ventaja en esas situaciones que están viviendo ellas y que yo las he vivido. Al tener ese aspecto positivo lo intento aprovechar porque muchas se me están volviendo a dar. Disfruto mucho entrenando y el día a día con ellas es una pasada. Es un máster en todos los aspectos y estoy disfrutando como un enano.

-Siendo sevillano y su hermano Moisés fue ex jugador del Sevilla... ¿Vivirá un pequeño 'derbi' en su interior?

- Mi padre era del Sevilla pero mi madre es del Betis y siempre ha habido ese pique entre los dos (risas). Ahora me debo al EDF y lo que que quiero es ganar. No le deseo mal a nadie y el Betis espero que tenga suerte en liga porque es importante para el crecimiento del club. No tengo esa rivalidad... Yo ya estoy curado de eso y no guardo a nadie ningún rencor.