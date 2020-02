Pier estalla contra el arbitraje al Real Betis Féminas

Tras la caída del Betis Féminas ante el EDF Logroño en cuartos de final de la Copa de la Reina, Pier Luigi Cherubino explotó contra el arbitraje que hubo hacía él y su equipo durante el partido.

Contreras Patiño, amonestó a las jugadoras béticas Perarnau, Ana Hernández y Willy, así como a Dorina, Grace, Vanesa Santana y Ana Carol del Logroño. El encuentro, que acabó 1-0 para el Logroño, que jugaba en casa en el estadio Las Gaunas, estuvo marcado por las tarjetas rojas y amarillas. La árbitra,

Pero todo no quedó ahí. Fue cuando la árbitra pitó un penalti por una falta hecha de Merel van Dongen a Judith Luzuriaga en el minuto 92 cuando todo estalló. El actual entrenador del Betis Féminas, Pier Cherubino, no estaba de acuerdo con aquella penalización y protestó ante Contreras Patiño, que acabó sacando una roja para el entrenador, expulsándolo del campo. Finalmente, Jade, que tiró el penalti, falló.

Tras el encuentro en el que las béticas perdían cualquier oportunidad de hacerse con la Copa de la Reina, su entrenador se manifestó en la rueda de prensa. Estaba contento por el trabajo hecho por su equipo, pero, una vez más, decepcionado con el arbitraje.

"Me da igual que me sancionen. En la jugada del penalti me he metido en el campo porque no me lo explicaba. Me quejo del trato. Sólo quiero que me traten igual que a los rivales. Al final te calientas, protestas y enseguida te sacan tarjeta roja. Lo que pido es respeto para el Real Betis. Nos ha pasado en el fútbol masculino", explicaba el entrenador durante la rueda de prensa después del partido.