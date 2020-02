Sevilla FC - Levante UD: La Copa como precedente

No hay respiro para el Sevilla FC Femenino. Después de pasar a las semifinales de la Copa de la Reina por segundo año consecutivo y ganar su primer partido a domicilio de la temporada el pasado fin de semana ante el Espanyol, las hispalenses recibirán al Levante UD este sábado a las 11:00 horas en el Estadio Jesús Navas.

Estos dos clubes se midieron hace dos semanas en octavos de la Copa de la Reina en el mismo escenario. En dicho choque, las de Cristian Toro realizaron una actuación sobresaliente y le endosaron al tercer clasificado de la liga un contundente tres a cero dejando fuera de la competición a una de las favoritas para llegar a la final. Aquella fue la primera vez que el Sevilla FC consiguió derrotar a María Pry -en su etapa como entrenadora del Betis, no lo lograron-.

El cuadro granota tras vivir dos semanas en lo anímico y futbolísitico duras con sendas eliminaciones en la Supercopa de España y la Copa de la Reina además de perder en el duelo directo por la plaza Champions contra el Atlético de Madrid, lograron cortar la racha de tres derrotas consecutivas ganándole al Tacón en la última jornada.

No obstante, el equipo que entrena la ex del Betis, María Pry, aún sigue generando dudas en cuanto a su rendimiento y esperan volver a reencontrarse con su mejor versión de la que disfrutaron antes de llegar la Supercopa frente a un Sevilla con el que existen ganas de revancha. Pese a la pérdida de fuelle, no han abandonado el tercer puesto pero la zona Champions se les ha alejado en cinco unidades.

Las hispalenses llegan en un momento dulce de forma después de imponerse de forma consecutiva en dos duelos a domicilio (Espanyol en liga y Madrid CFF en cuartos de Copa de la Reina) y dando muestras de una gran solidez defensiva. Solo han encajado un gol en los últimos cuatro partidos (entre Primera Iberdrola y Copa). Las levantinistas también poseen unos grandes registros defensivos que las colocan como las terceras menos goleadas del campeonato con 21 tantos encajados.

Cristian Toro contará con las ausencias de Virgy García y Jeni Morilla por lesión y Cometti por acumulación de tarjetas. Por parte del Levante, María Pry no podrá contar con la argentina Banini. La colegiada del encuentro será Elia María Martínez Martínez del Comité Murciano.

Posibles onces:

Sevilla FC: Cata Coll; Amparo Delgado, Lucía Ramírez, Maite Albarrán, Echeverri, Olga Carmona; Almudena, Nagore Calderón, Zdunek, Payne; Karpova.

Levante UD: Paraluta; Ona Batlle, Rocío Gálvez, Ivana Andrés, Jucinara; Alharilla, Zornoza, Gemma Gili, Andonova, Eva Navarro