Ana Romero 'Willy': "Queremos instaurar una filosofía y tener una identidad"

Aunque la temporada no ha finalizado y aún queda mucho trabajo por hacer, el Real Betis ya piensa en la próxima. Hace unos días, la entidad verdiblanca, anunció que su futbolista Ana Romero, más conocida como 'Willy', se hará cargo de las labores de scouting y captación en la dirección deportiva de la sección femenina bética. Para hablar de su nuevo cargo y muchos más temas que rodean la actualidad del féminas, la atacante participó en el podcast especializado en fútbol femenino, #Futbolistas de Soccer City Media.

Willy, que afirmó que esta será su última temporada como futbolista, cuenta que "aceptó el cargo" siempre que pudiera mantener su "contrato como jugadora" hasta final de temporada. "Si llego a aceptar la oferta una vez que terminase la temporada ya iríamos tarde. Ya hemos empezado a trabajar para que no pasara como el año pasado que la gestión y la planificación tras la marcha de Pry fue lo que falló. Era una posición que faltaba y refleja la apuesta del Betis por el femenino".

Cuenta que una vez que firmó por el Betis en la 2018/19 sabía que iba a ser para sus "dos últimos años" ya que se estaba preparando para el MIR. Sin embargo, según declaró, hará un 'paréntesis' con la Medicina para dedicarse plenamente a la planificación deportiva. "Yo estaba preparándome el MIR pero al salir los resultados, no me dio la nota para optar a una cirugía que era lo que yo quería. Con este nuevo cargo prefiero centrarme en él al cien por cien. Si te centras solo en una cosa, se trabaja mejor", subraya.

Uno de los objetivos de Ana Romero en la dirección deportiva es el de crear una "filosofía" que identifique a la entidad desde la base. "Esto tiene mucho trabajo porque hay que montar una estructura organizativa. Queremos instaurar una filosofía y tener una identidad desde abajo que se refleje en el primer equipo. Esto no pasa de un año a otro. Tenemos que trabajar bien para lograrlo. Nuestra meta será la de mejorar resultados temporada tras temporada como se venía haciendo menos en la presente".

Tal y como explica, será futbolista mientras planifica la temporada que viene. Una circunstancia que puede provocar alguna desavenencia dentro del vestuario. 'Willy' quita hierro al asunto y confirma la alegría de sus compañeras tras anunciarse la noticia aunque advierte que sabrá diferenciar lo "personal" de lo "profesional". "La mayoría se han alegrado y me han felicitado. Seguiré siendo compañera de vestuario hasta final de temporada pero eso no quiere decir que no esté trabajando en la temporada que viene. La relación personal con la profesional queda separada y es lo que intenté transmitir en la primera charla que tuve con ellas. Al final yo era Willy y seguiré siendo la misma pero si el año que viene hay que tomar ciertas decisiones que no se lo tomaran personalmente dado que será en función por la mejora del equipo y los objetivos. Ahí no entran amistades", dijo.

Por último, fue preguntada por la actualidad verdiblanca y analizó la llegada de Pier Luigi Cherubino con quién han vuelto a tener una 'identidad'. "Nos faltaba tener una identidad como teníamos con María Pry. Luego la perdimos un poco y con la llegada de Pier lo importante era recuperar la alegría y disfrutar en el campo. Nuestro pensamiento es la de dar el doscientos por cien en cada partido y disfrutar. No debíamos de tener ni miedo ni presiones. Éramos prácticamente las mismas que hace un año", sentencia una Ana Romero a la que "nunca le ha llamado la atención" el ser entrenadora.