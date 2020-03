Lucía Ramírez: "Tenemos mucha ilusión en ir a Barcelona y dar la sorpresa"

El Sevilla FC pese al periodo de parón por selecciones, prepara a conciencia la semifinal de la Copa de la Reina ante el Barcelona el día 17 de marzo a las 19:00 horas en el estadio Johan Cruyff. Para analizar la actualidad del cuadro hispalense, atiende a ESTADIO Deportivo una futbolista que está brillando con luz propia en esta segunda vuelta, se trata de la defensora Lucía Ramírez (02/12/1998).

La natural de Morón de la Frontera ha vivido una de las caras más amargas del fútbol recientemente: la lesión del ligamento cruzado. Después de un año luchando por volver a los terrenos de juego, el 11 de enero de 2020 regresó al verde ante el Granadilla. Desde ese momento, no se ha bajado del carro de la titularidad ejerciendo labores tanto en el lateral zurdo como de central y solo se ha perdido un encuentro, el correspondiente a la jornada 20 ante el EDF Logroño. Lucía Ramírez ha vuelto más fuerte que nunca y se ha convertido en el mejor 'refuerzo invernal'.

-¿Cómo se siente tras volver de la lesión?

-Me siento muy bien. Después de un año sin poder competir por culpa de la lesión volví con muchas ganas de sumar. Entreno tras entreno me siento mejor y he vuelto a recuperar las sensaciones de cuando jugaba e incluso ahora son mejores.

- Eso le iba a comentar. Después de la lesión se la ve incluso mejor...

-La lesión me ha servido para mejorar mental y físicamente. Me cuido más, tengo la confianza del míster... Tengo un cúmulo de todo y eso hace que me sienta mejor y pueda explotar mis cualidades. Estoy para sumar, da igual donde me ponga Cristian puesto que intentaré dar lo mejor de mí siempre.

-El año pasado hubo varias lesiones de ligamento cruzado en el Sevilla. En esta temporada, de momento, no las hay... ¿Qué ha cambiado en el club en cuanto a la prevención de estas lesiones?

-Este año estamos haciendo más ejercicio de gimnasio y prevención y hay más énfasis en los calentamientos antes de entrenar. Es un factor que están teniendo en cuenta. Gracias a Dios, no se ha lesionado nadie y esperemos que sea así hasta final de temporada.

-En su periodo de lesión.. ¿quiénes fueron los que más la ayudaron?

-En el club me mostraron el máximo apoyo. Tanto mis compañeras como Jesús (readaptador), Carmen (fisioterapeuta), Crisitan (Toro), Amparo... Luego mis amistades, mi familia, mi pareja... Todo el mundo me ayudó. No me sentí sola en ningún momento afortunadamente. El tiempo se hace largo porque ves a tus compañeras entrenar y tú estas con la rodilla que no la puedes mover, que te duele y te tienes quedar en el gimnasio. En es sentido sí que se pasa mal pero en el de sentirse sola y hundida... No me sentí así en ningún momento. Es cierto que hay momentos en el que lo pasas muy mal y te dan ganas hasta de dejar el fútbol pero tienes que seguir adelante y con la ayuda de todos te motiva a seguir.

-Cuando volvió a jugar ante el Granadilla, le llegaron a dar incluso el brazalete de capitana, ¿qué supuso para usted ese momento?

-Fue muy emotivo... Justo hacía un año el día de antes. El volver a jugar los noventa minutos y encima que te den el brazalete después de todos los años que he estado en el club... No olvidaré ese momento nunca.

-¿Se ve como capitana del Sevilla en un futuro levantando un título?

-Ojalá... Me encantaría.

-¿Cómo ve al equipo?, ¿cree que pueden dar algo más?

-Siempre se puede aspirar a algo más. Pienso que el equipo está respondiendo muy bien y le podemos ganar a cualquiera. Hemos demostrado que somos capaces de competir con todos los rivales. Está siendo buena temporada pero podemos dar más. Si seguimos trabajando como hasta ahora, a final de temporada se va a notar el cambio a mejor.

-¿Notan que han mejorado en esta segunda vuelta con respeto a la primera?

-Vino mucha gente nueva y ya llevamos más tiempo juntas. Al principio cuesta... pero cuando ya llevas seis meses con las mismas compañeras, beneficia, y se nota en el campo.

-Tras volver del parón tienen las semifinales de Copa ante el Barcelona... ¿cómo está el vestuario de cara a la cita?

-Era el rival que menos queríamos pero para llegar a una final tenemos que ganarle a todos los equipos. Tenemos muchas ganas y se muestra desde esta semana aunque sea de parón, el equipo quiere ir a más. Tenemos mucha ilusión de ir allí y dar la sorpresa.

-¿Cuál cree que puede ser la clave para derrotar al Barcelona?

-La clave es que seamos un equipo, que vayamos todas a una, que luchemos hasta el final y en definitiva, que seamos un equipo.

-¿Ha notado mucho la progresiva profesionalización de la sección femenina?

-Aquí en el club la profesionalización siempre se ha cumplido. Nosotras entramos aquí a las 9:30 y si te tienes que tratar tras la lesión puedes salir a las 14:00-14:30. Pasamos aquí prácticamente la mañana entera y ello denota la profesionalidad en la que se tiene a la sección.

-Usted que es canterana... ¿Qué valoración hace de la situación actual tras la puesta en escena de varias jugadoras de la casa en la primera plantilla en los últimos choques?

-La cantera es muy importante. Aunque la gente de fuera viene para reforzar y sumar, siempre es importante la cantera. Hay mucho nivel en los escalafones inferiores del Sevilla. 'Almu' e Inma están a buen nivel pero también hay jugadoras del B que suben a algunos entrenamientos con nosotras y en cualquier momento Cristian puede contar con ellas.

-En este Sevilla, está muy caro ganarse un sitio en el once titular. Los continuos cambios en la alineación cree que ¿benefician o perjudican?

-Es positivo porque nadie tiene el puesto asegurado. Así nadie se relaja... Hay que luchar y eso hace mejorar tanto a una misma como a la compañera. En definitiva, refuerza al grupo.

-Aún queda pero a final de mes es el derbi... ¿cómo ve al Betis ahora con Pier?

-Desde fuera se ve que el cambio de aires les ha venido bien pero las jugadoras siguen siendo las mismas.

-¿Os haría ilusión que ese partido se jugase en el Pizjuán?

-A mí me encantaría pero eso está en manos del club. Sería muy bonito...

-¿Qué planes de futuro tiene en mente?

-Ahora solo pienso en esta temporada y terminar lo mejor posible. Ya el curso que viene se verá...