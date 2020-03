El divertido directo de Instagram de las futbolistas del Betis Féminas

Las futbolistas del Real Betis Féminas, Merel van Dongen y Ana Romero 'Willy', organizaron a través de la cuenta de Instagram de la internacional española, un directo con sus compañeras de equipo Rosa Márquez y Rosa Otermín en donde mostraron cómo está siendo el confinamiento de las verdiblancas mencionadas.

La primera en aparecer en escena fue la ex del Atlético de Madrid, Otermín. La extremo zurda admitió en su conversación con 'Willy' y Merel su 'enganche' a la conocida plataforma de series y películas, Netflix. "Me pongo con Netflix después de hacer deporte por la mañana, luego tras la siesta y después por la noche hasta que me acuesto a las once y media", cuenta.

Tanto la central holandesa como la nueva responsable de scouting y captación en la dirección deportiva de la sección femenina verdiblanca, se sorprendieron por la "gran" actividad -en tono irónico- de Otermín durante el día. Así explico la madrileña cómo están siendo sus días encerrada. "Me levanto a las 10:30, a las 11:45 hago deporte, luego desayuno, me ducho veo Netflix y a las 14:00 como. Tras ello, duermo la siesta dos horas mínimo veo más Netflix, me ducho antes de dormir y otra vez me pongo con Netflix hasta que me acuesto a las 11:30 horas", relata.

A su vez, fueron preguntadas las protagonistas por sus series favoritas. Otermín se decidió por 'Élite' y 'Las Chicas del Cable', Ana Romero se quedó con 'Sexo en Nueva York' y Merel con 'Breaking Bad'.

Luego llegó la parte de referirse a los partidos más especiales de cada una. Para 'Willy', su encuentro más especial fue el que se jugó en en Motril entre la selección española y la alemana de clasificación para la Eurocopa de 2013 que finalizó con empate a dos. Para Otermín fue el que se jugó en el Wanda Metropolitano la campaña pasada entre Atlético de Madrid y FC Barcelona que finalizó con victoria blaugrana (0-2).

Ana Romero, Licienciada en Medicina, fue preguntada también por el público acerca de su rama favorita dentro de la Medicina. Ella, que afirma tras el mensaje lanzado por el Gobierno en el que se solicitan la presencia de más médicos que está "viendo como se hace el proceso de contratación", responfió que su campo favorito es el de la "cirugía".

Tras ello, 'Willy' y Merel despidieron a una Rosa Otermín que se encuentra sacándose el carné de conducir para dar paso a otra Rosa, a Márquez. Durante el tiempo de espera a la precoz centrocampista verdiblanca, desvelaron que en un principio creyeron que Rosa Márquez tenía el coronavirus debido a que presentó un cuadro febril, pero finalmente, fue descartado. Merel admitió a su vez que en su primer año en Sevilla asistió a clases de flamenco e incluso se marcó un baile durante la retransmisión. Una Merel que confirmó a Japón como el rival más complicado al que se ha enfrentado. "En el pasado Mundial parecía que se multiplicaban", desvela.

Llegó el turno de Rosa Márquez que se sometió tanto a las preguntas de las organizadoras del directo así como a las de la audiencia. Lo primero a lo que se refirió la canterana verdiblanca fue que ella tiene una vida 'más activa' que Otermín durante estos días y está aprovechando para ayudar en las labores domésticas. "Con mi hermano realizamos tareas domésticas como ordenar y limpiar nuestro cuarto. Luego hago gimnasia y a la hora del almuerzo ayudo a mi madre en la cocina. Después me pongo con Netflix y ahora estoy viendo Élite", cuenta.

La joven centrocampista habló acerca de su lesión en el bíceps femoral que sufrió en el encuentro ante el Athletic de Bilbao correspondiente a la jornada 21 de campeonato. Habla de su 'bajoncillo' provocado por el parón pero aseguró que todo está 'bien'. "Llevaba tres semanas recuperándome. Ahora ha venido un pequeño 'bajoncillo' porque me faltan los días de readaptación pero luego cuando vuelva tendré una 'semanita' más y bien".

Ya por último, van Dongen y Romero retaron a Márquez a hablar en inglés antes de finalizar el confinamiento, a lo que ella, aceptó. Pese a su bajo nivel de inglés, ella, capitana de la selección española Sub-20, tiene sus trucos cuando le toca estar en las citas internacionales y dirigirse a los colegiados. "Antes de los partidos me busco las palabras clave: 'penalty', 'referee', 'hand', 'yellow card' o directamente pregunto a la gente del equipo", relata.