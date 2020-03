Dolan sobre su recuperación, el Covid-19 en EEUU, su anécdota con Anna Buhigas...

Desde su Estados Unidos natal, Emily Dolan, atendió a los medios oficiales del club verdiblanco para exponer su día a día en su particular periodo de recuperación tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre del año pasado, así como, la llegada del coronavirus a territorio norteamericano.

"Me encuentro bien y cada vez estoy mejor. Ya estoy comenzando la progresión para correr y me encuentro muy emocionada por el avance que estoy teniendo aunque aún hay trabajo por hacer", dijo una risueña Emily Dolan al ser preguntada acerca de su tratamiento en la rodilla. La guardameta bética que realizada "dobles sesiones" cada día desveló como pasa el tiempo en su país desde donde está llevando a cabo la recuperación. "Aprovecho para estudiar Español, también quiero empezar con el Francés, estoy con la familia, veo vídeos de fútbol para mejorar en conceptos tácticos... pero sobre todo, lo dedico a mi lesión", cuenta.

La estadounidense mostró añoranza por estar lejos de Sevilla y especialmente, de sus compañeras, a las que lógicamente, echa de menos. "Echo de menos el clima de Sevilla, su estilo de vida que es más tranquilo, su gente que es muy abierta... Mis compañeras además han sido increíbles conmigo, son como mis hermanas y sin su apoyo durante esta situación habría sido imposible sobrellevarla. Por un millón de razones, quiero volver pronto", expuso.

Asimismo, fue cuestionada sobre el momento por el que pasa el equipo y el nuevo técnico, Pier Luigi Cherubino, del que asegura estar haciendo "un buen trabajo". "Mi familia y yo hemos estado viendo los partidos en Internet. El equipo ha avanzado mucho en poco tiempo y el grupo por fin está cosechando esos puntos que merece. Me gustaría estar con mis compañeras para ayudarlas como fuera. Me cuentan que Pier ha creado un buen ambiente y está haciendo un buen trabajo".

En el mercado de invierno, el Real Betis con motivo de reforzar la portería ante la baja de Dolan, firmó a su compatriota, Anna Buhigas. La meta verdiblanca no perdió la oportunidad para contar una anécdota que le une al nuevo fichaje. "Nuestras universidades, al estar en la misma conferencia, hemos jugado la una contra la otra en varias ocasiones. No la conozco personalmente pero sí me he enfrentado a ella", relata.

Los expertos afirman que Estados Unidos será el nuevo foco principal del Covid-19 próximamente. Emily Dolan, que actualmente se encuentra allí, describió cómo está se está viviendo la situación al otro lado del 'charco' en relación a esta materia. "El número de casos en Estados Unidos ha subido en poco tiempo. Cada estado ha puesto unas reglas propias dado que el Gobierno aún no ha lanzado nada general. En mi estado, las reglas son más estrictas que en Nueva York y en unas semanas todo esto será mas grave. De momento, me quedo en casa con mi familia y aquí entreno. Cuando salimos, tenemos que llevar guantes y mascarilla".

En este tiempo de confinamiento, muchos son los retos que se están lanzando desde la redes sociales. La portera, que afirmó no tener "mucho acierto" en el desafío del papel higiénico: "Lo intenté durante 20-30 minutos y fue un desastre...", espera que sus compañeras Méline Gerard, Michaela Abam y Anna Buhigas les enseñen las palabras andaluzas de las que fueron cuestionadas en un vídeo publicado por el Real Betis. "He visto el vídeo y me ha encantado pero no sabía ninguna palabra... (risas) pensaba que entendía español pero después de verlo... Ahora ellas me tienen que enseñar esas frases cuando vuelva".

Por último, lanzó un mensaje dirigido a la sociedad, en especial a los béticos a los que agradeció el apoyo y al personal sanitario al que felicitó por el esfuerzo que están realizando durante la crisis del coronavirus. "Gracias a todos los béticos del mundo por su apoyo. Ahora estamos en una situación difícil y pensamos mucho en España. Gracias a todos lo profesionales médicos que están trabajando en estos momentos. Espero de corazón que esta situación mejore pronto... ¡Mucho Betis!", concluyó.