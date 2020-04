María Bores: "Tenemos que estar todos unidos"

La futbolista del Sevilla FC Femenino, María Bores, fue entrevistada por los medios oficiales del club donde aseguró que durante estos momentos el aspecto psicológico es uno de los mas importantes y el tener "la mente ocupada" es vital y a su vez recalcó que la "unión" es clave para salir de esta situación lo antes posible.

Sus primeras palabras estuvieron centradas en cómo está viviendo ella personalmente el confinamiento desde su hogar. "Lo estoy llevando bien. Es una situación un poco incómoda, sobre todo para la gente que nos dedicamos a hacer deporte o a trabajar fuera de casa. Por suerte tengo una casa grande y parcela para hacer ejercicio tanto dentro como fuera, pero hay a gente que se le puede hacer más complicado o menos llevadero. Es importante tener la cabeza bien puesta, tenemos que estar todos muy unidos para que esto pase cuanto antes y hacer caso a lo que nos dicen", comentó.

Asimismo, aseguró que está aprovechando el periodo de cuarentena para llevar a cabo actividades que anteriormente le resultaba complicado realizarlas. "Intento tener el día entero ocupado. Ahora es un poco distinto y puedo charlar con la familia, a la que antes no tenía cerca. Por la mañana hago mi entrenamiento e intento ayudar en todo lo posible con las comidas y por la tarde mi hermano se apunta para complementar también el trabajo de por la mañana. También veo muchas series y películas, además de hablar con amigos con los que no hablaba a diario. Se trata de innovar, tener la mente ocupada para no pensar y distraerme", narró.

Durante estos duros momentos que está viviendo la humanidad, Bores sostiene que mantenerse fuerte psicológicamente resulta clave para poder sobrellevar mejor la situación y para ello es importante mantener la mente ocupada. "Siempre he tenido una cosa muy clara y es que psicológicamente hay que estar muy fuerte en todos los aspectos de tu vida. Ahora mismo pienso que tenemos que tener nuestra rutina como también tener otras cosas que hacer. Yo estoy ocupando mucho tiempo en leer, en informarme, en saber qué fuentes son fiables y cuáles no, en investigar...utilizar mi imaginación. Estoy ayudando a mi hermano con los ejercicios, intento cada tarde o cada mañana hacer una cosa distinta a la vez que tener mi rutina de entrenamiento para no perder mi forma física y t eniendo en la cabeza que esto se pueda terminar y volvamos a competir o no, por lo que para eso tenemos que estar tanto físicamente como mentalmente preparadas", expuso.

Asimismo, la ex del Atlético de Madrid, contó que el contacto con el cuerpo técnico es permanente y declara que deben de seguir unos entrenamientos y pautas para que así el club y ellos mismos puedan controlar su estado. "El cuerpo técnico está muy encima nuestra, no solo el preparador físico, ya que todo este camino puede tener consecuencias. Nos están poniendo medidas de seguridad, rellenando cada día un cuestionario para tenernos controladas y que estemos bien. Además intentan hacer los entrenamientos más dinámicos, siendo tres entrenamientos en semana con el equipo y dos de ellos más lúdicos con los que las semanas se nos hacen más amenas".

La lateral hispalense también tuvo palabras hacia sus compañeras a las que echa de menos después de estar conviviendo con ellas a diario. "Se hace raro, porque desde julio prácticamente era levantarme y ver a mis compañeras. Ahora no verlas es un poco raro, pero intentamos tener contacto, reírnos, gastarnos bromas y también cuestionándonos la situación actual con buena información y riéndonos mucho como ya he dicho antes, que también es importante ahora mismo. Lo que más se echa de menos es entrenar en el césped, al aire libre y con mis compañeras".

Por último, María Bores lanzó un mensaje de concienciación dirigido a la sociedad. "Todos tenemos que ser muy consecuentes, tenemos que quedarnos en casa para que esta situación se pueda frenar. No se puede ir tanto a comprar y a pasear, porque al final es por nuestro bien. Tenemos que tomárnoslo en serio porque es la única manera de que todo esto termine y podamos volver a la normalidad", finalizó.