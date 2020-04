Priscila: "Tenía claro que me iba a retirar pero ahora me lo replanteo todo"

La veterana delantera del Real Betis Féminas, Priscila Borja, analizó lo que está siendo esta temporada para ella en una entrevista concedida a AS, a la que calificó de "montaña rusa" pero de la que es consciente de que tanto ella como el resto de la sociedad, sacarán una lección. "Yo lo veo todo positivo y creo que estas adversidades nos van a hacer crecer tanto personalmente como deportivamente", declaró.

Pese a sus 35 años de edad, Priscila sigue sin tener sustituta en el cuadro verdiblanco. Es la cuarta futbolista con más minutos disputados de la plantilla en este curso (1.882 minutos) y pese a tener claro en un principio que esta iba a ser su última campaña en activo , las circunstancias han hecho que dude sobre su decisión inicial. "Tenía claro retirarme en esta temporada y ahora entre la huelga, el convenio o la crisis sanitaria, entre otras cosas, me lo replanteo todo. Lo que más echo de menos es jugar al fútbol".

Aguantar veinte años en la élite no es tarea fácil. La natural de Alcalá de Guadaíra desveló el secreto que la mantiene en forma. "Hay varios criterios que influyen. Uno es el trabajo, tanto físico como mental, luego hay un poco de genética y también desempeña un papel importante la suerte en cuanto a las lesiones y a contar con la confianza del entrenador. También tienes que sentirte joven. A mí por ejemplo me sigue haciendo mucha ilusión jugar al fútbol", explicó.

A su vez, la ariete fue cuestionada acerca de la llegada de Pier Luigi Cherubino al banquillo con el que han vuelto a recuperar la confianza en el juego. "Todos los cambios son buenos y veníamos de una dinámica de no encontrarnos cómodas con el juego y los resultados. No estábamos teniendo resultados. Cuando llegó Pier empezamos a sumar algunos puntos y eso nos animó mucho. El siempre nos da libertad en el campo y eso implica responsabilidad. Juega con esa arma de doble filo y las jugadoras lo hemos acogido muy bien. Al final él ha sido jugador y sabe perfectamente lo que sentimos las jugadoras". Además, lamenta el momento en el que ha llegado el parón cuando precisamente, mejor estaban. "Esta crisis ha llegado cuando mejor estábamos, en una mejoría in crescendo del equipo", contó.

Sobre su día a día, afirmó que lo dedica a mantenerse en forma y estudiar la oposición de Policía. "Ahora estoy intentando mantenerme en casa lo mejor posible y estoy en el camino de no perder la forma. Cuando vuelva, espero hacerlo con más ganas y más fuerza".

En cuanto al devenir de lo que resta de competición, para Priscila, no sería "ético" que la temporada terminara así y aboga por terminarla cuando la crisis finalice. "Yo no veo ético que la temporada termine así. No me lo planteo ni siquiera. Sin Mundial y Europeos Absolutos es viable por ahora alargar la Liga, que acaba pronto en mayo, y jugar en junio o intentar poner dos partidos por semana. Tampoco nos quedan tantos encuentros por jugar (ocho)".

Asimismo, hizo un repaso de las diferentes adversidades que ha tenido que superar a lo largo de su carrera para mantenerse en la élite y los diferentes oficios que ha tenido que llevar a cabo para poder subsistir. "Trabajé en un hotel en Sabadell, en una cafetería en Badajoz o en un colegio y en una panadería en Madrid. No me ha costado, pero sí que es verdad que valoro mucho no tener que hacerlo ahora para jugar el fútbol. Lo que más valoro de todo eso es que nunca perdí la ilusión". Dada estas experiencias, se alegra de que las condiciones sean mejores y la firma del convenio colectivo era clave para ello. "La Liga ha cambiado mucho y ha sufrido de todo, cambios de formatos y malas rachas. Ahora por fin parece que todo se está asentando, con el convenio y con contratos reglados perfectamente. Es una alegría ver como ha cambiado todo esto".

Acerca del convenio, afirmó, que lo considera esencial especialmente en el ámbito de las lesiones y en el de regular la cotización. "Lo más importante del convenio es que yo si he empezado a trabajar a los 20 años tenga cotizado desde entonces y no sólo unos años. Yo porque he tenido la suerte de cotizar con los diferentes trabajos que he tenido, pero otra persona se encontraría ahora con 35 años sin apenas haber cotizado para su jubilación".

Ya por último, tuvo palabras para su compañera de equipo, Rosa Márquez, a la que compara con Andrés Iniesta y desveló que su referente fue la delantera de Ronda (Málaga) Auxi Jiménez. "Comparo a Rosa Márquez con Iniesta. Tiene un futuro más que prometedor y seguro que la vamos a ver ganando títulos", sentenció.