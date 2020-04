Nuria Ligero 'Nana': "Este año de transición ha hecho mejorar al club"

La futbolista del Real Betis Féminas, Nuria Ligero 'Nana', trató desde su domicilio, diversos temas relacionados con la actualidad del equipo femenino, su reciente renovación, así como, lo extraña que está siendo esta semana para ella por la suspensión de la reconocida Semana Santa sevillana "se está llevando incluso con un toque triste", contó.

En cuanto a su renovación, la lateral verdiblanca afirmó que el Betis siempre fue su "primera opción". "Esto contrarresta la tristeza de no poder salir, ver la Semana Santa y jugar al fútbol. Estoy muy contenta aquí, me siento parte importante del equipo y quedarme siempre fue la primera opción. Yo estoy contenta en el club, el club está contento conmigo y este ha sido el resultado", declaró en una entrevista concedida al medio especializado en fútbol femenino Futbolistas CM en el programa de su canal de Youtube, #FutbolistasEnCasa.

Asimismo, trató la figura de Ana Romero 'Willy' que compaginará lo que reste de temporada como futbolista con su nuevo cargo en la dirección deportiva y resaltó su interés por ella durante la negociación de la renovación. "Ella sabe diferenciar cuales son sus roles. Cuando esta en el equipo, es jugadora y así lo transmitió cuando se dio la noticia. Sigue siendo jugadora hasta final de temporada y se quiere seguir sintiendo así porque es su ultimo año. Cuando sale del terreno de juego tiene ese papel de directora deportiva. Antes de que viniera al Betis, yo ya le pedía consejos porque es una jugadora que lleva muchos años en el fútbol femenino y conoce esto a al perfección. Durante la gestión de mi renovación, 'Willy' siempre ha estado interesada y me preguntaba mucho por cómo iba".

regularidad. En la actual temporada, es la futbolista que más minutos ha jugado (2.063 minutos). "La regularidad es algo que me caracteriza. En todos los años que llevo jugando al fútbol, siempre que me preguntan les digo que no soy una jugadora de 'diez' pero tampoco de 'cinco' o 'seis'. Me suelo mantener regular durante los partidos y las temporadas". La renovación de 'Nana' , como se la conoce en el mundo del fútbol, es un premio a su. En la actual temporada, es la futbolista que más minutos ha jugado (2.063 minutos). "La regularidad es algo que me caracteriza. En todos los años que llevo jugando al fútbol, siempre que me preguntan les digo que no soy una jugadora de 'diez' pero tampoco de 'cinco' o 'seis'.".

Uno de los temas por los que también fue preguntada la lateral heliopolitana fue por la salida de su compañera, Martina Piemonte, a la que respaldan en su decisión. "Fue sorpresa y no. Conocemos a Martina y desde que se decretó el estado de alarma en Italia estaba preocupada y ya venía los últimos días a entrenar preocupada por su familia. Era una noticia que nos ha sorprendido pero de esperar. Ella tomó esa decisión y la respetamos".

coordinar la cantera femenina desde esta temporada. Así cuenta cómo está siendo su experiencia en dicho campo. "Ya no soy segunda entrenadora del filial (actualmente líder del Grupo IV de Primera Nacional) porque no me da la vida (bromea). Estar en la coordinación está siendo una experiencia increíble y gratificante y estoy aprendiendo muchísimo. He entrenado a todas las categorías femeninas menos al alevín que se creó hace poco. Estoy respaldada por un gran grupo de profesionales a todos los niveles de cantera", analizó El rol de futbolista, no es el único que desempeña Nuria Ligero en el Real Betis. Además de ello, se encarga dedesde esta temporada. Así cuenta cómo está siendo su experiencia en dicho campo. "Ya no soy segunda entrenadora del filial (actualmente líder del Grupo IV de Primera Nacional) porque no me da la vida (bromea).. He entrenado a todas las categorías femeninas menos al alevín que se creó hace poco. Estoy respaldada por un gran grupo de profesionales a todos los niveles de cantera", analizó

No pasó desapercibida la oportunidad de comentar la polémica que surgió a raíz de las desproporcionadas cláusulas para los derechos de formación de las futbolistas menores de 23 años en España tras la firma del convenio, que eleva algunas hasta los 500.000 euros. "Creo que tanto clubes como sobre todo jugadoras se tienen que informar muy bien de todos estos temas. Tenemos la posibilidad de recurrir a sindicatos, abogados y poder hablar de tú a tú con los clubes para que te informen y no sea desproporcionado. Este 'tope' no lo han solicitado todos los clubes. De hecho, el Betis, sería uno de los que podría solicitarlo porque hay jugadoras como 'Rosita' (Márquez) o Irene Guerrero que llevan muchos años en el club. Esto es un arma de doble filo puesto que hay un apartado que si la jugadora no se marcha, le tienes que pagar un porcentaje de esa cifra. Lo hacen para poder retenerlas pero esto tiene letras pequeñas... ".

Sobre la temporada que está firmando el cuadro verdiblanco, 'Nana' apuntó que ha sido de "transición" y además le ha servido al club para "mejorar en muchos aspectos". "Está siendo un año de transición que le ha servido al club para mejorar. En especial, para que no recaiga toda la responsabilidad de un equipo en una misma persona (anteriormente María Pry se encargaba de la coordinación de la sección) y se repartan los roles". Además espera que su actual técnico, Pier Luigi Cherubino, continúe. "Todas las jugadoras estamos muy contentas con él. Desde el primer día nos transmitió que él ha estado en nuestra situación y sabe lo que se siente. Esa empatía de un entrenador que ha estado en tu mismo lugar, da un plus".

Por último, se refirió a su futuro donde solo piensa en el Betis aunque se centra en el "presente". "Me gusta ir poco a poco y paso a paso. De momento quiero seguir siendo jugadora hasta 2022 y espero seguir llevando la coordinación de la cantera o en caso contrario, seguir ayudando al equipo. Soy del Betis desde pequeña y todo lo que sea poder seguir creciendo con el Betis de la mano, es un proyecto bonito".