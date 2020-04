Amparo Gutiérrez: "La exigencia es el camino para seguir creciendo"

La directora deportiva del Sevilla FC Femenino, Amparo Gutiérrez, valoró positivamente la labor tanto del presidente de la entidad, José Castro, como del director deportivo, Monchi, con respecto a la atención que ponen en el equipo femenino hasta el punto de catalogar al presidente como "pieza fundamental" en el paulatino crecimiento de la sección. "Ellos son creyentes del fútbol femenino y parte importante para que sigamos creciendo", contó.

"El presidente es un creyente del equipo femenino. Nos da los medios que necesitamos, nos muestra su cercanía y está siempre presente. Recibo semanalmente mensajes suyos y en los días de partido me pregunta por el equipo y en los peores momentos ha estado. Incluso ha viajado para vernos. Vino con nosotros a los cuartos de la Copa de la Reina contra el Madrid CFF y eso en el fútbol femenino no es habitual y es de valorar", declaró Amparo Guitiérrez sobre José Castro en una entrevista que llevó a cabo en el canal oficial de Youtube del Ayuntamiento de Gines que organizó el encuentro online con la directora deportiva de la sección.

Asimismo, habló sobre el contacto que mantiene con Monchi, la cabeza visible de la dirección deportiva nervionense. "Monchi ha sido fundamental desde su llegada. Es un hombre de fútbol, entiende las necesidades que le voy transmitiendo y es pieza clave en el salto de calidad de la sección femenina. Es cercano y exigente. Esa exigencia es siempre es positiva. Es el camino para seguir creciendo".

En la entrevista, en donde la audiencia también podía participar formulando preguntas, la también ex futbolista hispalense, expuso como es su día a día en su puesto dentro de la dirección deportiva de la sección femenina que compagina con su vida familiar. "Soy madre de dos hijas pequeñas y a veces es complicado compatibilizar todo. Cuando llego a la ciudad deportiva, lo primero que hago es consultar los correos y demás asuntos que me van llegando desde primera hora. Luego, intento bajar para estar con el grupo en el césped y comprobar si les hace falta algo... Después del entreno, vuelvo al despacho", y continuó hablando de su rutina habitual, esta vez, centrada en las jornadas de partido. "Los fines de semana que jugamos en casa, el viernes estamos en la preparación prepartido. Si jugamos en el Jesús Navas, la logística que tiene es importante con el tema de invitaciones y necesidades del equipo rival. Cuando llega el día de partido, lo que hago es estar pendiente de que no haya ningún problema. Cuando vamos fuera para mí es más cómodo ya que tenemos a nuestro delegado que nos abre el camino al resto".

Amparo, que fue central del Sevilla FC durante nueve temporadas, aseguró que el femenino pasó de ser "amateur" a ser actualmente "profesional". "El club ha pasado por diferentes etapas. Cuando llegué en el año de la creación experimenté una época donde parecía que el fútbol femenino podía arrancar de verdad e incluso pudimos ganar el título de liga. Luego hubo una serie de problemas que estancó el proyecto del femenino. Pero desde hace tres o cuatro años, el presidente entendió que un equipo de élite del Sevilla FC tenía que estar en Primera. Ascendió y me incorporé al proyecto porque pensaron que yo era la persona idónea. Venimos de un contexto amateur y poco a poco hemos ido poniendo cimientos para que el fútbol femenino vaya creciendo. Esto no es solo salarios, son mas piezas para que sea profesional como por ejemplo en instalaciones y prestaciones. En cuanto a ello, muy pocos equipos de España pueden presumir de la situación en la que nos encontramos nosotras. Tenemos césped natural para nosotras y unos medios humanos importantes. Antes, nuestro cuerpo técnico era básico y ahora estamos a nivel casi del Sevilla Atlético. En cuanto a los salarios de las jugadoras, intentamos que se ajusten a los mínimos impuestos por la ley y queremos seguir mejorando. Vamos dando los pasos adecuados".

Amparo, la cual cuando se retiró no tenía en mente ser directora deportiva, afirmó que aún sigue formándose -esta estudiando el máster de dirección deportiva impartido por la RFEF- y aunque le da importancia a la formación, en su actual puesto de trabajo considera que es muy importante la "gestión". " Es importante tener un gran conocimiento de fútbol. Yo soy entrenadora nivel 2 y domino lo que tiene que ver con gestión, coaching y además tengo la experiencia de haber sido futbolista. He estado en vestuarios y eso es importante para desarrollar tu trabajo y ser empático con la persona que tienes en frente. Hay mucho de formación, de experiencias y de intuición para ver cosas donde otros no la ven para detectar problema y solucionarlos".

Además, también habló acerca de la relación que tiene con el entrenador del primer equipo femenino, Cristian Toro y destacó la "honestidad" en el trabajo como factor clave. "No entiendo una forma de dirigir que no sea con una buena relación. La relación que tengo con Cristian (Toro) es muy buena. Es básico tener un buen feeling deportivo en el día a día y que haya muchos puntos comunes. La relación se basa mucho en la honestidad, claridad e intentamos ser claros y transparentes. Cristian es un entrenador muy exigente y es es positivo porque mantiene a todo el mundo activo y con las alertas puestas",

Para Amparo, precisamente la exigencia, es la clave para el crecimiento. "Internamente tenemos una exigencia diaria. Para crecer, hay que ser ambiciosos. El Sevilla hace un gran esfuerzo para que el femenino pueda jugar en el Jesús Navas. Hay que mover mucha logística y empleados para que se pueda llevar a cabo. Eso demuestra el valor del Sevilla hacia el femenino. Los clubes de España, para que esto crezca, tienen que poner mas énfasis en esos aspectos y que cuiden más en logística, viajes... y dar mas medios a las jugadoras para que puedan desarrollar y no solo vale con los suelos. Para seguir creciendo tenemos que montar unas buenas bases. Yo como directora deportiva intento ofrecer al equipo aquello que yo no pude tener como jugadora".

También destacó el papel de la cantera femenina sevillista que coordina David Losada. Amparo lo consideró como "fundamental" y "sus ojos" en las categorías inferiores. "Soy una amante de la cantera y creo en la cantera. Hay jugadoras en la élite a buen nivel que han salido de aquí. Estar en esta cantera es un sitio idóneo para llegar a Primera división. Lo es por como se trabaja internamente. Hay medios, buenos técnicos, ganas de crecer, mejorar y Cristian Toro no tiene problemas de tirar de una chica de cantera. Quien toque la puerta, se le abrirá".

"Tengo a una persona de confianza que es David, que es fundamental y mis ojos en la parte de abajo. Aunque me pase a ver entrenamientos y partidos, no me da tiempo a estar con todo y para ello tengo a David. Para que un grupo humano funcione, ya sea en un equipo o en una empresa, cada uno tiene que saber cual es su rol y ejecutarlo", argumentó Amparo sobre la labor de Losada.

Ya por último, recordó sus momentos como futbolista -era central- y desveló cuál era su apodo en aquel tiempo "Amparo Navarro" debido a su intensidad en el terreno de juego en honor al ex central y capitán del Sevilla, Javi Navarro. "Algún gol metía todos los años en una acción a balón parado pero nada como llevarse un balón tirándose, cortar el peligro, robar y dársela a la 'buena' (bromea)", concluyó.