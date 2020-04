Ana Romero 'Willy' ya forma parte del sistema sanitario

La futbolista del Real Betis Féminas y licenciada en Medicina, Ana Romero 'Willy', tras haberse ofrecido voluntariamente para poder ayudar al sistema sanitario en su lucha contra el coronavirus, ya se encuentra en primera línea para combatir la enfermedad.

Ana Romero hizo saber el hecho a través de su cuenta de Twitter donde no pudo esconder la felicidad que siente al poder ayudar en un hospital sevillano: "Muy feliz por poder aportar mi pequeño granito de arena en la lucha contra el #Covid_19 formando parte de nuestro sistema sanitario en estos días. Mi agradecimiento también al @RealBetis por darme todas las facilidades en este camino. ¡Es el momento de arrimar el hombro!", manifestó desde la red social.



En el inicio de la pandemia, la misma futbolista, se ofreció por la misma red social para poder colaborar en el sistema sanitario tras decretarse el estado de alarma. "Hey @sanidadgob!! Aquí Licenciada en Medicina y opositora del último MIR. Disponible para lo que haga falta, donde se me necesite. Y como yo, seguro que somos muchos los dispuestos a ayudar cuando las necesidades de personal sanitario vayan aumentando".



Sin embargo, para poder acceder al sistema sanitario debía colegiarse y una vez ya con todos los permisos, s olo le quedaba esperar la ansiada llamada. "Le mandé al Colegio de Médicos un correo electrónico para que me colegiasen y poder entrar así en la bolsa de trabajo. Ya me han enviado toda la información y a partir de ahí, ya me pueden llamar", contó en una entrevista, la también responsable de scouting y captación en la dirección deportiva femenina verdiblanca, para Radio Betis hace unos días.

Todo ello se pudo hacer efectivo tras el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, donde personas en su situación podían ser contratadas en este periodo.

Después de unos días de espera, se pudo hacer efectivo el deseo de Ana Romero de poder ayudar en un hospital durante la pandemia del coronavirus.