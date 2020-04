Virgy García no pierde de vista al filial

La jugadora del Sevilla FC Femenino, Virgy García, compagina su rol de futbolista con el de segunda entrenadora en el filial hispalense femenino que entrena Óscar Olomo. La natural de Mesas del Guadalora (Córdoba) afirmó que a parte de llevar a cabo las distintas tareas que le envía el cuerpo técnico para mantenerse en forma, mantiene un contacto diario con las futbolistas que entrena: "Sigo trabajando también para el filial para que a las niñas no le falte de nada".

"Estamos viendo muchísimos partidos nuestros. Óscar también se está empapando sobre las otras ligas que nos repercuten en caso de que juguemos la fase de ascenso. No podemos perder ningún día porque, cuando esto termine habrá que estar pendiente de lo que decide la liga sobre la competición", contó la experimentada centrocampista en una entrevista concedida en los medios oficiales del club acerca del trabajo que lleva a cabo en estos días con el filial.

Asimismo, indicó: "En el filial es un poco más trabajo de Rafa. Entre Óscar y yo hacemos otro tipo de entrenamientos, con preguntas y conceptos técnico-tácticos, muchísimas alternativas para que las jugadoras estén entretenidas y que así no pierdan el contacto entre ellas y con el cuerpo técnico".

En su rutina diaria, a parte del mencionado trabajo en su puesto dentro del cuerpo técnico de equipo 'B' sevillista, expuso que su día a día lo completan sus respectivos entrenamientos y hace hincapié en mantener la mente ocupada bromeando incluso, que ahora parece estar "más ocupada" que cuando no había confinamiento. "Estoy entrenando muchísimo e intentando tener la mente ocupada. Pasando el tiempo entretenida, también leyendo, viendo películas, fútbol, haciendo videollamadas con familiares y amigos... todo ello para mantener el cuerpo y la mente activa".

En su tiempo de ocio, como no podía ser de otra forma, Virgy intenta relacionarlo todo con el balompié. "Lo único que leo son libros de fútbol, también juego al ajedrez y veo series, pero todo lo que tenga relación con el fútbol me gusta. Me veo partidos repetidos para mejorar, también me gusta pintar...voy alternando".

Del mismo modo, valoró el trabajo que está realizando el preparador físico de la primera plantilla femenina del Sevilla, David Barrachina, a la hora de idear las sesiones deportivas, teniendo en cuenta, la falta de material en diversos casos. "Es muy difícil para los preparadores físicos mandar una serie de ejercicios sin nosotras tener apenas material. Hace dos semanas me compré material deportivo para hacer entrenamiento de fuerza, cardio...David va variando en la planificación para que no sea una monotonía, pero metiendo mucho peso para que cuando volvamos estemos lo mejor posible. Siempre estamos inventando cosas debido al espacio reducido, todo para no perder la forma".

Sin embargo, no esconde que para ella esta situación es rara y no esperaba en un principio, que se iba a alargar tanto en el tiempo. "Cuando Monchi nos comunicó que se suspendían los entrenamientos, no pensábamos nunca que íbamos a estar tanto tiempo en casa. Yo vivo sola e intento mantenerme activa todo lo que puedo, pese a que no es nada nuevo para mí, pero como deportistas tenemos que mantenernos en forma para cuando esta situación termine estar lo mejor posible. En mi caso, casi nunca estoy en casa. Paso mucho tiempo fuera entre mis entrenamientos y los del filial, se hace raro".

Por último, recalcó que "quedarse en casa" es la mejor forma de combatir el coronavirus y destacó la buena labor que se está llevando a cabo en Andalucía con respecto a la pandemia. "En Andalucía se están haciendo bien las cosas, ya que estamos intentando no romper ninguna de las normas establecidas y cuanto antes se solucione esta situación, mejor. Lo primero está claro que es la salud de todos nosotros y para ello hay que seguir las normas que se indican para salir lo antes posible de esto que nos ha tocado vivir", cerró.