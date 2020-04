Nagore Calderón: "Hemos tenido que comprar material para completar el trabajo"

La futbolista madrileña del Sevilla FC Femenino, Nagore Calderón, habló para los medios oficiales del club hispalense donde confesó como está siendo su día a día en el confinamiento, el momento deportivo en el que ha llegado el parón para el equipo, la rutina de entrenamientos que sigue o el contacto con su familia a los que "echa mucho en falta".

"Llevo estos días con el objetivo de tener ocupado el máximo tiempo del día y no perder la forma. Tener la mente ocupada para no pensar mucho y agobiarnos de más. Estamos acostumbradas a tener un alto grado de actividad. De repente eso se corta y se hace un poco complicado matar las horas en casa, pero creo que todos estamos aprendiendo de la situación y sacando cosas de donde no las hay, sacando recursos incluso a los que no le dábamos importancia antes", expuso la centrocampista internacional con la selección española acerca de cómo está afrontado la situación.

Asimismo, refiriéndose a los recursos, cuenta la adaptación que ha llevado a cabo para poder ejecutar sus sesiones de entrenamiento. "Lo más importante es buscar esos recursos, hemos tenido que comprar material para completar el trabajo. Se trata de reinventarnos con la forma de entrenar al estar acostumbradas a ir a la ciudad deportiva y encontrarnos con una cantidad amplia de materiales, recursos e infraestructuras que ahora debemos adaptar a nuestra casa. Poco a poco le vamos pillando el truco a la situación".

Sobre las mencionadas rutinas deportivas, Nagore explicó la forma en la que está trabajando el cuerpo técnico e insiste en la "unión" existente en la plantilla. "Tenemos un grupo de WhatsApp con el preparador físico, que se encarga de mandarnos un alto volumen de trabajo, sin que sea siempre lo mismo. Hacemos muchos entrenos por videollamada para que intentemos estar lo más cerca posible, que la unión del grupo no falte, habíamos entrado en una dinámica muy buena y tenemos que intentar mantenerla. Cuando volvamos necesitaremos de nuevo un momento de cohesión dentro del campo, que es lo que se puede perder, pero ahora tratamos de minimizarlo con esos entrenos conjuntos y muchas ideas en las que también salimos de esa rutina".

La futbolista hispalense, confinada en Sevilla lejos de su Madrid natal, aseguró que no pierde el contacto con la familia, a los que, echa de menos. "Tenemos días estipulados en los que hablamos toda la familia. Tengo ocho primos pequeños y son los que más necesitan ocupar su mente, me marco horarios porque hay que aprovechar esos momentos para tener cerca a la gente que quieres. Lo que más echo de menos es mi familia, aunque estoy acostumbrada a estar lejos de ellos desde hace años, pero en estos momentos se les echa mucho en falta". A su vez, reflejó la añoranza que siente con respecto a sus compañeras de equipo. "Dentro de mi rutina en Sevilla, evidentemente lo que más echo de menos es el contacto con mis compañeras, cosas pequeñas que antes no valorábamos y que esta situación nos va a hacer valorar muchísimo más. Ir a tomarte un refresco con una, tomar un café y charlar con otra o lo mínimo de ir a comer tras un partido".

Lo normal en estos días, es tener más tiempo libre. Nagore, tal y como indicó anteriormente, trata de mantener la mente ocupada e invierte el tiempo en diversas tareas. "Tiempo libre tenemos mucho por desgracia ahora mismo. Estoy intentando sacar el curso de entrenador a distancia haciendo trabajos que hay que entregar, también un curso de psicología. Intento ocupar las tardes para que no se me hagan muy largas, salgo a comprar para varios días y luego también le damos caña a Netflix para distraernos y poco más. Leer, dibujar...así no se nos hacen los días tan largos".

Por último, lanzó un mensaje de concienciación. "Esta situación nos ha superado a todos. Al principio no éramos conscientes o no queríamos ver la gravedad del asunto y hemos ido aprendiendo que la mejor forma para estar juntos pronto es permanecer ahora separados y evitar el contagio. Buscamos iniciativas para concienciar a la gente, ahora mismo por ejemplo yo estoy sorteando unas botas, que muchas veces te las piden...cosas que ayuden a la gente estar en casa, darle incentivos como el concurso de dibujos a los niños. Todo lo que ayude a concienciar está bien hecho desde nuestra parte, que somos una parte cada vez más visible de la sociedad. Si nosotros damos ejemplo la gente lo cogerá y el mejor ejemplo es estar aquí en casa, algo que creo que todos los españoles están haciendo", concluyó.