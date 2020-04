Las imperdibles anécdotas de las gemelas González

Ana y Laura González son unas de las gemelas más reconocibles de la Primera Iberdrola. Ambas, llevan jugando juntas desde sus inicios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús donde jugaba su hermano. Allí estuvieron hasta las 12 años y han ido escalando en su carrera deportiva hasta asentarse en el Real Betis Féminas.

En una entrevista subida por la entidad de Heliópolis en dos partes (una de forma telemática con la afición y otra realizada por el club), contaron numerosas anécdotas dentro y fuera del fútbol que les han ido sucediendo.

Una de las más divertidas que desvelaron fue, que en un encuentro, a Laura le iban a sacar la quinta tarjeta amarilla que acarreaba sanción y Laura le dijo al colegiado que había sido su hermana, Ana. "Cuando empezamos en Primera división, a Laura le iban a sacar la quinta tarjeta y como ella no quería cumplir ciclo de sanción y perderse el próximo partido, se dirigió al arbitro y le dijo que no había sido el número '5' (Laura) sino que había sido la '4'. Eso ya no lo hacemos...", expuso Ana.

A su vez, contaron el buen ambiente que reside en el vestuario del Betis en donde las bromas forman parte del día a día y la más perjudicada en ese sentido, tal y como dijeron las gemelas es, Paula Perea. "Priscila cuando se pone en modo 'niño chico' es mortal... Marta Perarnau es graciosa, 'Beíta' (Parra)... 'Paulita' (Perea)... Con Paula nos metemos un poco. Nos produce risa su respuesta. Ella se indigna mucho y es con la que mas nos reímos". El no poder precisamente vivir el día a día con sus compañeras es uno de los aspectos que más echan de menos de su rutina. "Lo que mas echamos de menos es entrenar. Ir al vestuario, dar los buenos días y tu actitud ya cambia".

Laura y Ana son activas en las redes sociales durante el confinamiento que están pasando junto a su hermano, su madre y su abuela. Ambas, habitualmente suben vídeos sobre sus entrenamientos y retos que hacen conjuntamente en donde sobresale por encima de todos, sus jornadas de 'fútbol-tenis'. Entre ellas también compiten y fueron preguntadas acerca de ello y por qué parece que Laura pierde siempre. "Ana cuando gana, monta una fiesta. Lo va contando a todo el mundo y lo sube a las redes. Tengo que contar que vamos cuatro a tres...", respondió Laura, a lo que contestó Ana: "Me puse tres a cero y dejé que me ganara... ".

El pasado 26 de marzo, las gemelas cumplieron 26 años. Acostumbradas a celebrarlo por todo lo alto, tuvieron que adaptarse a las circunstancias del confinamiento pero no por ello fue menos especial. Gran parte de culpa para que fuera inolvidable, la tuvieron su madre y su hermano. "Somos muy familiares. En nuestro cumpleaños formamos una fiesta monumental. Este año no hemos podido pero mi madre y mi hermano se encargaron de que viviéramos ese día como un día único. Comimos con nuestra familia por videollamada, y entre mi madre y mi hermano. tenían una sorpresa. Organizaron también que mis compañeras de equipo estuvieran por videollamada. A las 20:00 horas, cuando salimos a aplaudir a los sanitarios, nuestra madre tenía preparada una fiesta con los vecinos que estaban con globos, carteles de feliz cumpleaños y con música. Pasamos un día maravilloso y que será inolvidable", indicaron.

Tanto Ana como Laura se encargan de entrenar a equipos de las categorías inferiores femeninas del club verdiblanco, a los que desean, seguir entrenando y consideran "un sueño" el poder representar al club no solo en el verde sino también en un banquillo. A modo de conclusión, afirmaron que no pierden de vista a sus pupilas con las que mantienen el contacto. "Les insto a que hagan tres retos semanales que pueden ser desde dar 'pataditas', hacer un enigma o una sesión de acrosport. Hacemos varias videollamadas a la semana e intentemos que tengan la mente entretenida y no se olviden de sus compañeras y al mismo tiempo vayan forjando un sentimiento de club", declaró Ana acerca del trabajo que está llevando con su infantil femenino. Laura, entrenadora del juvenil femenino, apuesta más por darle a sus jugadoras más libertad. "No estoy tan encima de ellas. Durante la temporada ya soy lo bastante pesada y en este tiempo entendíamos que cuanta más libertad les demos, más nos echarían de menos. Ahora mismo estoy dentro de un torneo de parchís que empecé con ellas ayer. Intento hacer retos, juegos y solemos tener videollamadas para tener un contacto mas diario", dijo.