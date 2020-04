Ana Hernández, el fichaje 'tapado' del Betis Féminas

En una planificación deportiva que ha dejado mucho que desear en el seno del Real Betis Féminas, la centrocampista Ana Hernández, que fue el primer fichaje realizado por al entidad verdiblanca en esta campaña, ha ido ganando peso progresivamente en el equipo y es para Pier una futbolista importante en su esquema.

La de Mahón llegó procedente del Sporting de Huelva donde era una pieza esencial para Antonio Toledo. Gracias a su trabajo en la medular y sus goles, especialmente en acciones de estrategia, ayudó al cuadro sportinguista en las últimas campañas a mantener la categoría.

Al fichar por el Betis a sus 29 años, salía de su zona de confort en Huelva para afrontar un nuevo desafío. Y en sus primeros meses en la capital andaluza, supo de primera mano que ganarse un puesto no iba a ser tarea fácil. Pasó de jugarlo todo vistiendo de blanquiazul a un segundo plano como bética. En la primera vuelta participó en diez encuentros donde fue titular en cinco de ellos. La primera vez que salió en el once inicial en el presente curso fue el 3 de noviembre ante el CD Tacón en Valdebebas.

Sin embargo, con la llegada de Pier Luigi Cherubino y el cambio de sistema (el equipo pasó de jugar con un 1-4-4-2 a un 1-4-2-3-1 para terminar haciéndolo con un 1-4-1-4-1) Ana Hernández ganó peso en el Betis Féminas. Desde que arrancó la segunda mitad del campeonato hasta el parón obligado por el coronavirus, la ex del Sporting de Huelva no se ha perdido ningún partido con la elástica verdiblanca y ha salido de la partida en todos ellos salvo contra el Espanyol en la jornada 20.

'Anita', como se la conoce en el balompié, es una futbolista que aporta al equipo experiencia, liderazgo y equilibrio en el centro del campo. Además, pese a no ser una futbolista de gran envergadura (1'66 centímetros), posee un gran remate de cabeza. Ello la convierte en un arma a tener en cuenta en las jugadas a balón parado. De hecho, sus dos goles marcados en este curso ante Madrid CFF y Valencia CF han sido en jugadas de estrategia donde consiguió imponer su superioridad por arriba.

La número '6' del Betis Féminas es una de las jugadoras que aún queda de la mala planificación deportiva del pasado verano donde cuatro (Marina Fedorova, 'May' Astudillo, Martina Piemonte y Antonio Contreras) de las diez nuevas incorporaciones (contando la del técnico Contreras) no siguen, por un motivo y otro, en la entidad hispalense. Posiblemente su fichaje no haya sido igual de mediático que otros, a lo que se suma, que su posición no es tan vistosa como otras. No obstante, su labor en el terreno de juego estaba siendo destacada en la progresiva escalada que estaba experimentado el club en la segunda vuelta.