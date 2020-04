Rosa Márquez: "En un principio dudé cuando me llamó el Betis"

El fútbol, Rosa Márquez y el Betis estaban destinados a unirse. Desde muy pequeña, el sentimiento por el club verdiblanco ha sido una constante y pese a que el fútbol, en un primer momento no lo fue, gracias a su hermano, pudo experimentar una sensación con el balón en los pies que le terminó enganchando. "Mi hermano tiene un año más que yo. Él se apuntó al tenis, me apunté con él y no nos gustó mucho... luego se metió en el fútbol y como yo iba de la mano con él, me metí también".

"Comencé jugando en el equipo de mi barrio, el Mairena y me llevé unos seis o siete años jugando con chicos hasta que me llamó el Betis con 11 años", dijo la joven centrocampista del Real Betis Féminas en una entrevista que realizó de forma telemática a través de un directo de Instagram desde la cuenta oficial del Betis Féminas.

La de Mairena del Aljarafe cuenta cómo fue aquella primera llamada del Real Betis y no esconde que en un primer momento, dudó. "La primera llamada la recibí con 11 años y fue mientras estaba de vacaciones en la playa de El Palmar. El fútbol para mí era un hobbie y le dije a mi padre, que es muy bético, que podía ir a probar pero no creía que me fuera ya que estaba cómoda en mi equipo donde tenía a mis amigos. Pero una vez que te pones la camiseta del Betis... ya es otra cosa y me quedé". Cuenta una Rosa que tuvo palabras de agradecimiento hacia su compañera de equipo, Nuria Ligero 'Nana'. "Nana es un apoyo brutal en el equipo. Me acogió con mucho cariño cuando empecé a entrenar con la primera plantilla a los 14 años".

A su vez, reflejó la alegría que sintió la primera vez que fue convocada con la selección española. "Toda persona que le guste jugar al fútbol quiere representar a su país. Cuando me llegó la noticia sentí una mezcla de nervios y de alegría. Junto al ascenso a Primera y mi debut en la máxima categoría ha sido una de la experiencias más especiales de mi vida. Viajas, conoces compañeras... y ese Europeo sub-19 que ganamos en Suiza fue espectacular".

Durante la entrevista, como no podía ser de otra forma, se acordó de las dos personas que le abrieron las puertas del primer equipo, María Pry y Ana Llamas. " Tanto a María como a Ana les debo la vida por lo que me han ido enseñando. Con 14 años, a Pry le faltaban jugadoras para entrenar y confió en mí para el primer equipo aunque hasta los 15, no pudiera debutar. Conseguimos subir a Primera que fue un sueño", apunta.

Márquez, confinada en su domicilio de Mairena, indica que el no poder jugar al fútbol, es uno de los aspectos que más extraña y más, después de una lesión que la ha mantenido fuera de los terrenos desde el 22 de febrero. La bética expresa la forma en la que está tratando su lesión en el bíceps femoral derecho. "El readaptador me lleva la lesión. Cada una se va amoldando a las sesiones según los utensilios que tenga pero todas nos estamos manteniendo bien como profesionales que somos. La parte aeróbica es la más difícil de hacer".

Con el objetivo de mantenerse bien físicamente, 'Rosita', como se la conoce en el mundo del fútbol, cuenta que cuidar la alimentación, ha sido un factor clave en la mejora de sus condiciones físicas. "Siempre he comido bien pero antes no le daba la importancia que le doy ahora. Anteriormente, tenía más sobrecargas musculares y desde que me cuido la nutrición, me siento mucho mejor. Y entonces te das cuenta de que la alimentación es pilar fundamental".

Asimismo, la futbolista de 19 años, analizó la temporada actual del conjunto de Heliópolis que la define como "rara". "Ha sido una temporada aun tanto rara. Tras siete años con Pry y Llamas éramos conscientes de que no iba a ser fácil pero tampoco esperábamos que nos iba a costar tanto. Teníamos idas y venidas y siempre hemos estado al 100% con el cuerpo técnico en cada momento. Con la llegada de Pier, hemos conseguido levantar al equipo".

Del mismo modo, destacó la victoria ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa de la Reina. "El Atlético siempre es uno de los rivales a batir. Cuando te toca te lo puedes tomar de dos maneras: o nos elimina o damos la campanada. No nos lo pensamos dos veces y fuimos a tope. Aquel fin de semana teníamos una final ante el Espanyol en liga pero Pier nos dijo que el fútbol era de momentos y tuvimos esa suerte".

A modo de conclusión, la internacional con las categorías inferiores de la selección española y reconocida admiradora de Andrés Iniesta, admitió estar contenta en el Betis pero no cierra del todo la puerta a probar otra experiencia. "El Betis me lo ha dado todo pero a largo plazo no se puede decir ni que sí ni que no. Estoy contenta en el Betis, me tratan bien y con la llegada de Pier me siento con mucha confianza. Quiero seguir cumpliendo los objetivos del club y las pequeñas metas que me pongo cada año", finalizó.