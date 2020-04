"Aprovecho para hacer aquello que antes no me daba tiempo"

El confinamiento es un buen momento para descubrir nuevos gustos y dedicarle tiempo a aquello que anteriormente con la rutina habitual, no daba lugar. La defensora del Sevilla FC Femenino, Lucía Ramírez , habló desde su domicilio acerca de aquellas tareas que lleva a cabo durante la cuarentena.

"Al principio se hacía todo más ameno, pero ya pasan los días y sabemos que tenemos que quedarnos en casa y ser responsables. Lo llevo de la mejor manera posible, intentando hacer cosas a las que antes no podía dedicarle tiempo, entrenando y cuidándome. Hay que mirar el lado positivo y hacer cosas para las que antes no tenía tiempo, por ejemplo por las mañanas no tenía tiempo para jugar a juegos de mesa, hacer puzle, ver series o películas atrasadas€por eso hay que verle el lado positivo a la situación ", contó Ramírez en una entrevista concedida a los medios oficiales del club sevillista.

La canterana nervionense reconoció que en este tiempo ha descubierto su gusto por la cocina. "Por las mañanas hago una pequeña sesión de entrenamiento y luego me meto en la cocina, algo que he descubierto que me gusta. He descubierto que las lentejas por ejemplo se me dan bien, han salido buenas".

Asimismo aseguró que mantiene un contacto diario con el resto de sus compañeras. "Seguimos conectadas unas con otras a través de WhatsApp, con videollamadas para entrenar juntas, juegos... es bastante importante seguir manteniendo el contacto con las compañeras", y al mismo tiempo, la de Morón de la Frontera, reconoció que echa de menos a su gente. "Antes no era necesario, ya que los fines de semana libres me iba para el pueblo para estar con mi gente cercana, pero debido a esta situación las videollamadas se hacen diariamente. Es bastante complicado el no vernos, pero se está llevando de la mejor manera posible y con muchas ganas de que esto acabe para poder verlos, porque la verdad es que se les echa mucho de menos".

En cuanto a los entrenamientos insistió en la importancia de seguir trabajando como si no hubiera parón. "No es igual que el trabajo que hacemos diariamente en la ciudad deportiva, pero sirve para mantenernos, ya que es importante saber que tenemos que seguir trabajando como si no hubiera parado. El cuerpo técnico, además, está siempre pendiente de nuestro trabajo y de la salud".

Por último, lanzó un mensaje de concienciación donde agradeció la labor de aquellos que están "al pie del cañón". "Dentro de poco vamos a poder estar viviendo nuestro día a día, pero para eso tenemos que ser responsables, como digo. También quería darle las gracias a todos los que están luchando al pie del cañón todos los días, porque sin ellos esto no sería lo mismo", concluyó.