La ex sevillista Lola Gallardo, prioridad para el Lyon

El Olympique de Lyon está comenzando a tomar cartas en el asunto en cuanto a movimientos de mercado se refiere. Uno de los mejores clubes del mundo y la entidad que reina en Europa con seis Champions (las cuatro últimas de manera consecutiva) ha puesto su punto de mira en la liga española. El motivo es, la más que probable salida de su guardameta Sarah Bouhaddi al término de su contrato con destino al Utah Royals estadounidense, equipo, donde juega Vero Boquete. Del mismo modo, la alemana Lisa Weiss (la segunda portera) también finaliza contrato al término del curso por lo que, buscar una alternativa bajo los palos, se ha convertido en una prioridad para la entidad presidida por Jean-Michel Aulas.

La portera en la que está interesada la escuadra francesa para suplir a la internacional con la selección gala es, una de las capitanas del Atlético de Madrid y ex del Sevilla FC, Lola Gallardo. Tal y como informa L'Equipe.

Lola Gallardo podría ver con buenos ojos su salida al verse relegada a un segundo plano tras el fichaje de la holadesa, Sari van Veenendaal. La sevillana ha perdido la condición de titular indiscutible y la opción de recalar en el Olympique de Lyon supondría un gran salto en su carrera deportiva a sus 26 años de edad.

Formada en el Sevilla FC, fichó por el Sporting de Huelva en el año 2011 donde solo estuvo una temporada antes de recalar en el Atlético de Madrid donde ha permanecido desde la campaña 2012/13, convirtiéndose así, en una de las futbolistas más reconocibles del cuadro colchonero. Su nombre figura en el Paseo de las Leyendas del Wanda Metropolitano junto al de la también ex sevillista y sevillana, Ángela Sosa.

Con la selección española en categorías inferiores fue subcampeona del Europeo sub-19 en el año 2012 y en la absoluta ha estado en las últimas grandes citas disputadas por 'La Roja'. Gallardo estuvo en las Eurocopas de 2013 y 2017 así como en los Mundiales del 2015 y 2019.

No obstante, según informa L'Equipe, la baja de Bouhaddi puede que no sea la única que se produzca. Junto a ella, la centrocampista alemana Dzsenifer Marozsán y la lateral inglesa Lucy Bronze, también podrían cambiar de aires. Marozsán pondría rumbo al mismo destino que Bouhaddi, al Utah Royals, y el Manchester City estaría en la 'pole' por hacerse de nuevo con los servicios de Bronze.





No obstante, como declara su presidente Aulas, la intención del club es que se queden. "Nada está hecho. Pero es verdad que están en el final de su contrato y no hemos sido capaces de que firmen. Su salida es una hipótesis. Pero haremos todo lo posible para que no se materialice . Lucharé al 100% para que se queden", dijo sobre la situación de Bouhaddi y Marozsán. "Lucy debe darnos una respuesta el 15 de Mayo. Pero yo espero que se quede. Greenwood también", reveló acerca de la situación de Bronze.