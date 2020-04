Echeverri: "Toni Payne es la futbolista más difícil de marcar"

La jugadora del Sevilla Fc Femenino, Isabella Echeverri, fue la primera protagonista de #JeniAlTeléfono que consistirá en entrevistas que llevará a cabo la ariete sevillista Jeni Morilla a través de la cuenta oficial de Instagram de la entidad de Nervión. En la distendida charla que mantuvieron las dos integrantes de la plantilla, la colombiana trató temas como su llegada a la capital andaluza, su día a día o particularidades del equipo.

"El día a día se lleva entrenando mucho, saliendo al balcón a recibir el sol por la mañana, cocinando. .. hago dos horas y media o tres de entreno al día, aunque arrastro molestias siempre intento mantener ese ritmo. Lo que más extraño es salir a la cancha con mis compañeras, estar en un lugar donde a todas nos gusta lo mismo y compartir la pasión tan bonita que sentimos, reírnos, gozar el entrenamiento, hacer competencias...extraño esa competitividad que te da el entrenamiento con las compañeras", cuenta la polivalente futbolista sobre su rutina habitual y lo que más extraña durante el confinamiento.

Echeverri fichó por el Sevilla en el pasado mercado de verano y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del cuadro que dirige Cristian Toro. La cafetera contó como se gestó su incorporación. "Tras jugar la Copa América con Colombia le dije a mi agente que quería venir a España, después de un tiempo apareció el interés del Sevilla FC. Me habló del club, de las aspiraciones que tenía como institución y de la maravilla de su ciudad y de su gente. Desde el exterior, el Sevilla FC puede ser uno de los clubes de referencia en el fútbol español, así que cuando me llegó la oportunidad no lo dudé. Se dio todo demasiado rápido, me siento muy identificada con el club y con mi ciudad".

Asimismo, la cafetera alabó las grandes cualidades de su compañera de equipo, Toni Payne. " La más difícil de marcar es Toni. Por su velocidad, por su destreza con el balón, te cambia de ritmo en un segundo y se mueve para un lugar donde no la estás esperando, es muy inteligente", expuso. Refiriéndose a la dinámica del plantel durante esta temporada, aseguró que la mejora ha sido progresiva. "Tuvimos un primer semestre difícil y luego este último mes y medio veníamos en una dinámica muy positiva, ganando partidos que en ese primer semestre no hubiéramos ganado y metiendo goles, encontrando una dinámica mucho más ganadora".

Pese a su corta estancia en el club hasta la fecha, Isabella fue cuestionada acerca de su mejor momento con la camiseta sevillista y se centró en su primer gol, el debut y el encuentro ante el Valencia en casa. " El primer gol en el Sevilla fue muy bonito. Fue una descarga de adrenalina total, no hay nada más bonito que marcar un gol y más con una camiseta que estoy apenas empezando a representar. Significó mucho para mí el gol al Levante UD, aunque no alcanzó para ganar. En referencia a los partidos, me marcó mi primer partido, que ganamos 4-0 e hice un gran encuentro . El otro fue ante el Valencia, mi familia estaba en la tribuna y lo ganamos en el último minuto, sacándolo todo para vencer como fuera", expresó la central.

Echeverri, que afirmó estar aprendiendo italiano, declaró que se siente "muy identificada" con la forma de trabajar del cuerpo técnico por la "pasión" que le ponen que le recuerda a Sudamérica y reveló que en un futuro, se ve más en los despachos que en un banquillo. "No tendría paciencia para ser entrenadora. Me voy mucho más por el lado administrativo, todo este tema para hacer a la mujer más visible e importante que de entrenadora, eso se lo dejamos a Virgy".

Por último, hizo hincapié en la importancia que supone vestir la camiseta del Sevilla FC. "Es una responsabilidad muy grande, es un club con mucha historia y trato de representar la camiseta lo mejor que puedo.También supone una felicidad atraer a mi país Colombia desde muy lejos, orgullo y responsabilidad", cerró.