Pier Luigi Cherubino y la importancia del aspecto mental

En el fútbol como en la vida, mantener un equilibrio y fortaleza mental es vital para poder sobrellevar las situaciones más complicadas. Uno de los entrenadores de la Primera Iberdrola que más incluye el aspecto psicológico en sus discursos es Pier Luigi Cherubino. Como futbolista, la cabeza era su mejor arma para perforar las porterías contrarias y ahora como entrenador, también es su punto fuerte pero en el ámbito mental. En los momentos difíciles como los que está viviendo la población mundial actualmente a causa del Covid-19 es cuando "hay que explotar más la mente" según el técnico del Real Betis Féminas.

"Es una novedad para todos y hay que estar mentalmente fuerte. El poder de la mente siempre nos lleva a buenos destinos. Actualmente estamos viviendo momentos difíciles y vendrán más complicados pero hay que sacar el ingenio. Tras la pandemia, se valorarán mucho más las cosas", declaró el hispanoitaliano en un directo de Instagram con Time To Do.

De todos los malos momentos, siempre se sacan conclusiones y aprendizajes. El ex delantero tiene muy claro que "los pequeños detalles" se valorarán más después de esta crisis. "Hay muchas cosas que no valoramos en su justa medida. Un abrazo, una cita con una migo.. uno va por la vida con prisas, se encierra en su mundo... La pandemia hará que algunas personas que no valoran los pequeños detalles, los valoren".

Bien sabe Pier que cuidar el aspecto psicológico en el fútbol se antoja importante para sacar el máximo rendimiento del equipo. Cuando llegó al Betis Féminas a finales del 2019, un hecho, que consideró como un "regalo de reyes anticipado", se encontró con un equipo decaído anímicamente y en puestos de descenso. Indicó que el "llegar a ellas como personas" fue clave para que la plantilla lograra mejorar su rendimiento y recuperara la sonrisa. "Es evidente que obtener buenos resultados es importante para que el vestuario crea en tí. Pero para poder sacar el máximo rendimiento tienes que conseguir llegar a ellas como personas, que vayan con alegría a entrenar y no tengan miedo a fallar. Con ello, se relacionarán mejor con el resto de sus compañeras. Y sobre todo, ser claro y trasparentes con ellas. Si no cumples con lo que dices, teóricamente estas muerto". Y continuó: "Si tienes a las futbolistas unidas a tí y creen en tu discurso , darán el doscientos por ciento, ahí no hay negociación".

El ex técnico de la UD Grandilla Tenerife trata además de transmitir su filosofía de vida a la gestión del vestuario. "Mi filosofía de vida trato de trasladarla a la gestión del vestuario . Me gusta disfrutar de la vida y de las cosas que me apasionan". Del mismo modo, reveló que intenta ser ese entrenador que a él como futbolista le hubiera gustado tener. "Me gusta el que te hace sentir importante, te da libertad, sabe llevarte como persona, sabe llegar a tí... Desde que empecé a entrenar, lo he intentado cumplir".

Durante este tiempo de confinamiento, Pier confirmó, que no pierde el contacto ni con las futbolistas ni con el cuerpo técnico y volvió a incidir en la importancia del "entrenamiento mental". " Suelo hablar individualmente con ellas cada ciertos días para saber cómo están. Intento que estén contentas y hacerles pensar en positivo. Luego, cada vez que me surge una idea, la apunto en un papel y hablo con Botello (analista). Todas las ideas que me van saltando se las voy pasando para poder mejorar en términos futbolísticos o para gestionar un vestuario".

Asimismo, se refirió a la acción solidaria que llevó a cabo el equipo femenino para elaborar material sanitario. "Es una manera que tienes para ayudar. No somos médicos ni policías que son los verdaderos héroes pero si podemos ayudar, lo haremos. Cuando se propuso, todas se apuntaron".

A modo de conclusión, Pier, que pese a solo vestir dos años de verdiblanco como futbolista considera al Betis como "su segunda casa" después del Tenerife, no oculta que, aunque desea por encima de todo volver a ver a su familia en Tenerife una vez concluya la pandemia, el volver reencontrarse de nuevo con sus futbolistas, será especial y "emotivo". "Tengo muchas ganas de vernos otra vez las caras en el vestuario. Será un momento muy emotivo. Las mejores historias en el fútbol ocurren en un vestuario y se echa mucho de menos esos momentos", finalizó.