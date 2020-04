Merel van Dongen: "Muy pronto voy a decidir mi futuro"

Si hay un club que ansía que se reanude la competición, ése es el Real Betis Féminas. Tras la llegada de Pier Luigi Cherubino al banquillo, el equipo estaba trazando una línea ascendente y el parón obligado por el coronavirus llegó en el momento menos indicado. Una de las futbolistas que ha vuelto a recuperar sensaciones positivas desde la llegada del ex delantero ha sido, Merel van Dongen, que espera, que la competición finalice. "La única manera de que se la liga finalice de forma justa es que se juegue. Si no se puede reanudar con seguridad, lo entenderíamos, pero si se puede, nos gustaría jugar", comentó en una entrevista con los medios oficiales del club.

La central holandesa analizó su actual temporada destacando que al principio tuvo dificultades para jugar bien. "He tenido partidos buenos y malos. Con Antonio teníamos dificultades para jugar bien y lograr puntos. Con Pier, el equipo está más positivo y ello me ayuda mucho en el campo. Cada partido jugaba mejor... así que quiero jugar otra vez", señaló. De igual forma, se mostró convenida de que si la Primera Iberdrola se reanuda escalarán posiciones y adelantaran entre otros clubes, al Sevilla FC. "Ahora el Sevilla está por encima de nosotras y no puede ser..." admitió bajo un tono humorístico.

Merel, estudiante Psicología, indicó que cuidar el aspecto mental es fundamental para sobrellevar la cuarentena. "El trabajo mental es importante especialmente po r la inseguridad que se siente. En nuestro caso, el futuro de la liga, la temporada que viene, si vamos a tener descansos... puesto que ahora mismo no estamos de vacaciones. Como profesionales que somos, estamos entrenando duro para cuando la liga empiece otra vez".

Asimismo, fue cuestionada sobre la situación en su país, Holanda. "Allí pueden salir a la calle, hacer deporte... y aquí aún no. Entonces me enfado... (risas). No lo comparo más porque entonces me vuelvo loca". A ello añadió que su familia está bien pero siente preocupación por su abuela. "Toda mi familia esta sana aunque con algo de miedo. Mi abuela tiene 84 años y esta en su casa, no hace mucho... es triste. Todos tenemos trabajo y estamos sanos".

Una de las ligas que ya anunció que se iba a suspender es precisamente, la holandesa. Aunque la situación parece más controlada en los Países Bajos que en España, en la Primera división masculina española, no se plantean la suspensión. Merel se mostró convencida de que es por tema de derechos televisivos. "Los derechos de televisión son más altos en España que en Holanda. En Holanda quieren ver un Ajax - Feyenoord pero en la India, no. Allí prefieren ver un Real Madrid – FC Barcelona. La diferencia puede ser esa".

La ex del Ajax, que finaliza contrato el 30 de junio, fue preguntada por su futuro. "Yo odio este tiempo por la inseguridad que hay. Mi contrato se acaba, hay clubes que han preguntado por mi situación y no se sabe donde voy a jugar. Siento inseguridad sobre cuándo vamos a jugar y dónde voy a jugar el año que viene. Con 'Willy' puedo hablar cada minuto para pensar y muy pronto voy a decidir", cuenta una Merel que se siente "muy feliz" por la acción que llevó a cabo el Real Betis para evitar un ERTE. "Nuestros sueldos no son tan altos y si nos quitan el setenta por ciento, nos sería difícil vivir. Estoy agradecida al club".

También se atrevió a hablar de la planificación correspondiente a la próxima campaña en la que está involucrada su compañera, Ana Romero 'Willy'. "Ahora 'Willy' tiene tres trabajos: es médica, es directora deportiva y todavía es jugadora del Betis. Intento ayudarla mucho porque esta muy cansada... tiene guardias de 24 horas y también hace su trabajo para el Betis. Lo está haciendo muy bien. Yo creo que el objetivo que tiene el Betis para la temporada que viene es bueno. Están hablando para hacer fichajes, están hablando también con Pier y está claro que quieren hacer las cosas bien para el año que viene".



Por último, contó en qué consiste su día a día. "Estoy viendo series Ozark y estoy escribiendo una tesis para mis estudios de Psicología. Esto es lo único bueno de este tiempo libre porque estoy casi acabando y voy más rápido que normalmente. También invierto el tiempo en entrenar y con las bicis que nos han dado me paso más de una hora al día. También estoy jugando al GTA... ¡Me encanta!" exclamó una Merel que entre sus futuros planes está el de escribir un libro pero que actualmente lo tiene en stand-by "solo llevo dos páginas escritas", bromeó.