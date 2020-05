Hasta el más mínimo detalle

En el Sevilla FC Femenino siguen trabajando a destajo durante este confinamiento. En su primer equipo y también en los cuatro que conforman su cantera, como ha explicado en los medios oficiales su coordinador, David Losada, en una charla telemática mantenida con la directora de la sección, Amparo Gutiérrez.

"Los equipos siguen con el mismo protocolo. Los cuerpos técnicos están verificando los cuestionarios de salud y luego ya hacen sesiones de entrenamientos diarias, a veces por videoconferencias con los técnicos. Además, los días que no tienen entrenamiento, los entrenadores se están quebrando la cabeza para crear actividades que fomenten la cohesión grupal".

Y es que, para las más pequeñas, no está siendo nada fácil este confinamiento, como bien sabe Losada, que a su vez es también entrenador del equipo Alevín: "Las alevines son las que más desesperadas están, ellas y las infantiles al ser más pequeñas. Hay gente que lo lleva bien, otras más desesperadas, pero todas deseando pisar el terreno de juego".

Mientras eso sucede, el técnico ginense aprovecha también para analizar con mayor detalle a todas las futbolistas. "Una de las tareas es hacer informes pormenorizados de todas las jugadoras del club, lo que nos va a servir para saber dónde tenemos que comenzar cada uno y en qué punto están ellas. Este tipo de periodo sin actividad en el campo te da lugar a dedicarle muchas horas a aspectos que por nuestra estructura antes no podríamos dedicar", explicó.

Pero, incluso , Losada tiene tiempo para aportar al primer equipo de Cristian Toro, del cual fue ayudante el pasado curso: "Estoy viendo más fútbol y no me despego de la élite. El año pasado estuve en el primer equipo, este año la realidad es otra, pero esto me hace sentirme cerca del contexto".