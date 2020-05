Toro, sobre la portería, su renovación y la anécdota en el Villamarín

Uno de los temas de los que más se ha hablado esta temporada en el Sevilla FC Femenino ha sido el de la portería. La razón por la cual la meta nervionense ha sido objeto de debates es porque tienen en plantilla a tres porteras de primer nivel: Cata Coll, Noelia Ramos y Sara Serrat. En el transcurso de la temporada, podían pasar multitud de situaciones y una de ellas era que algunas de las porteras tuviera un papel secundario en detrimento de otra. Ante ello, el técnico del Sevilla FC Femenino Cristian Toro les avisó: "Senté a las tres el primer día y les dije que ellas eran las primeras que sabían de esto. Yo no les engañe".

"Reconozco que no es lo mas común. Estaba la opción de renovar a Noelia Ramos, surgió la de Sara Serrat y lo vi con buenos ojos. Luego Cata Coll quería venir y también lo vi con buenos ojos". Sabiendo de la situación, el argentino admitió que no pondría problemas en el caso de que alguna de las porteras que tuviera menos participación quisiera salir en busca de minutos. "Les dije que si alguna quisiera salir para tener más continuidad, lo entendería. Podrían jugar diez partidos cada una o una 25... ellas lo aceptaron y considero que les hizo mejorar. Intenté dejar las cosas claras desde el primer día. La actitud de las tres, y sobre todo la de Sara Serrat, que por situaciones de lesiones y de pasar de ser titular en el Sporting e internacional con España, su actitud en todo momento es la de sumar. Estoy contento con la actitud de las tres y estoy tranquilo juegue quién juegue", declaró Cristian Toro en el canal de Youtube especializado en fútbol femenino, El Patio.

De igual forma analizó el actual curso que estaba firmando el Sevilla FC. El porteño hizo especial hincapié en la trayectoria que estaba experimentando el equipo en la Copa de la Reina donde se habían clasificado para las semifinales por segunda temporada consecutiva aunque en una circunstancia opuesta a la del año anterior. "El año pasado también llegamos a semifinales. El partido ante el Levante de cuartos fue gracioso. Uno va jugar contra el Levante, éramos los últimos y llegamos a los penaltis. Si pasábamos bien pero en lo que yo pensaba era en la liga. Yo no me veía finalista de Copa y último en liga porque entonces llego a mayo y me muero (risas). Pasamos y el partido en Anoeta de 'semis' fue muy bonito por la cantidad de gente que fue. Este año la Copa estaba siendo bonita. Hicimos un gran partido contra el Levante, competimos bien contra el Madrid CFF y ahora venía la bola caliente... el FC Barcelona y en Barcelona... era la peor opción de todas (risas)", bromeó.

Asimismo, al ser preguntado sobre su futuro (finaliza contrato en junio) fue claro y su idea es "continuar" además hizo alusión a su forma de ver los proyectos futbolísticos. Muy al estilo Marcelo Bielsa. "Hemos hablado y la idea es continuar. Me siento querido. Es un club grande que quiere apostar y nosotros hemos crecido mucho en este año y medio. No solo en hacer un equipo competitivo. Hemos mejorado en: estructura, profesionalización, tenemos un campo de hierba natural para nosotras... Falta generar esa ilusión de querer venir. Yo estoy contento aquí y espero seguir creciendo. En ese aspecto soy 'bielsista'. En su día me ilusionó el Sevilla FC y estamos sentando las bases para hacer algo nuevo".

Su llegada al Sevilla FC se produjo en diciembre de 2018. El equipo por aquel entonces experimentaba una racha horrible de resultados que lo colocó como colista. Así contó como se forjó su fichaje. "Tuve varias ofertas de clubes y selecciones. Entonces, Amparo me llamó con mucho cariño y me dijo: eres el único que puede venir aquí. Era un domingo y le dije que podía ir a partir de enero porque quería pasar las fiestas en Argentina pero me dijo que no , que tenían pensado que yo viajara a Sevilla el martes. Era un 10 o 12 de diciembre. Cuando se lo dije a mi familia me preguntaron por la situación del equipo, les dije que iba el último y que habían perdido diez partidos seguidos. Mi madre dudó en un momento pero le comenté que tenía ilusión y que era un club grande".

Cristian no olvida el día que consiguieron la salvación. Fue en la última jornada ante el Levante en donde se impusieron al cuadro granota por uno a cero con gol de Raquel Pinel. Precisamente, cuando el argentino comenzó a entrenar en España, al Valencia, vivió una situación calcada. El equipo se salvó en la último partido y la goleadora fue la misma, Pinel, pero con la elástica che. "Encima Pinel mete el gol... nos abrazamos y le dije que era un déjà vu. Por suerte la historia tuvo final feliz. Era complicado pero yo creo en la energía de la gente y se vivió muchas situaciones de una energía de que esto lo íbamos a sacar. Para mí fue como reencontrarme conmigo mismo, a mis inicios".

Por último, trató la anécdota de su cambio de polo en el derbi disputado en el Benito Villamarín, uno de los encuentros más especiales que ha vivido Cristian Toro como entrenador y que finalizó con empate a uno. "Un día me cambie de polo, ganamos, y se quedo así, rojo. Ese día jugábamos contra el Betis, nosotras vestíamos de rojo y me pongo el polo rojo. Me dijeron que se confundía con las jugadoras y les dije que me lo iba a cambiar y no lo hice en un primer momento (risas). Luego vienen una vez más y me dijeron que me cambiara el polo o que me ponga un peto, entonces me lo cambié", concluyó entre risas.