'Willy' y la decisión de la RFEF: "No han contado ni con los clubes ni con las jugadoras"

El fútbol femenino en España está molesto, y no es para menos. Después de los pasos dados en los últimos años, a la hora de la verdad, una vez más, las esferas encargadas de velar por su mantenimiento y profesionalización han quedado retratas. Y ese es el sentir de las protagonistas que se sienten desplazadas tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de suspender la competición sin plantear, al menos, un protocolo para su vuelta. La futbolista del Real Betis Féminas y también responsable de socuting y captación en la secretaría técnica de la sección femenina, Ana Romero 'Willy', expresó su malestar en Radio Marca.

"No me parece que se hayan hecho bien las cosas . No han contado ni con los clubes ni con las jugadoras para nada y no se ha intentado estudiar la situación ni se ha creado ningún protocolo para volver a jugar. Se puede plantear uno y ya ser verá si se puede cumplir o no. En caso de que no, que se suspenda la liga pero por lo menos que nos tengan un poco en cuenta. Al menos hacer como que importamos", así de tajante se mostró la verdiblanca sobre la decisión de la Federación.

A ello, añadió: "La realidad es la que es. Todo el club depende del primer equipo masculino. Es normal que si hay que destinar instalaciones que sean para ellos. Es comprensible. Pero al menos que se nos planteen unas alternativas. Que no se puede, no se puede, lo comprendemos, Pero al menos un poco de interés... ¿no?"

Siguiendo la línea de lo expuesto, 'Willy' puso en entredicho, una vez conocida la decisión final sobre la temporada 2019/20, las palabras del presidente de la Federación Luis Rubiales, el cual, ha expresado en más de una ocasión que el fútbol femenino para ellos es una "prioridad". "Yo no he hablado con Rubiales y no hemos tenido noticias de la Federación de los motivos por lo que esta decisión ha sido así. Hace poco tuvo declaraciones diciendo que el fútbol femenino es una prioridad. En mi vocabulario 'prioridad' tiene otro significado. Si ese es el significado que tiene el fútbol femenino con prioridad entonces estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que nos duele. Con palabras es todo muy bonito y también a la hora de hacernos una foto. Al final se ha visto que prioridad no es".

El comunicado que publicó la Real Federación Española de Fútbol en el que decidía suspender las competiciones no profesionales como la Primera división femenina, la resolución del futuro de las competiciones femeninas no se hizo visible hasta el final del documento. Un hecho que Ana Romero también resaltó. "Ha sido significativo que se hayan nombrado todas las categorías antes que las femeninas. Habrá faltado alevín o infantil y luego esta el fútbol femenino. El problema es que somos una liga que pertenece en su totalidad a la Federación y no nos consideran como profesionales. Creo que a partir de ahí empieza el problema".

En el próximo ejercicio, la Primera Iberdrola estará compuesta por 18 equipos al no haber descensos y tras confirmarse los ascensos de Eibar y Santa Teresa (líderes de los grupos Norte y Sur del Reto Iberdrola). La bética considera que al haber más equipos, la competitividad disminuirá. "Ves las grandes ligas europeas y ninguna tiene tantos equipos como tiene la nuestra. Encima suma dos equipos mas. Ya son cuatro partidos más cuando esta temporada ya hemos estado jugando entre semana. Lo que se consigue con eso es el efecto contrario a lo que se quiere. Si quieres más competitividad mejor tener menos equipos más competitivos a más equipos con menos nivel. Además hay que añadir el incremento de gastos en desplazamientos. No todos van a estar contentos pero hay que poner varias alternativas y que se decida lo que le convenga mejor a la mayoría. Ha sido todo un poco sin criterio ninguno. Es la sensación que tenemos".

Al ser catalogada la Primera Iberdrola como una liga 'no profesional' en el seno de las futbolistas existe la duda de si pueden salir a hacer deporte fuera de las franjas permitidas como se les permite a los deportistas de élite. Ana Romero narró la incertidumbre inicial que se generó con respecto a ello en el Betis. "No hemos recibido notificación de si somos de alto rendimiento. Fue un tema que estuvieron discutiendo en el grupo. No lo teníamos claro y al poder adaptarnos como todo el mundo a los horarios que se marcan, es lo que hacemos y no hemos querido entrar en más conflictos. Lo preguntas y no saben qué responderte. Ahora en Sevilla que esta empezando a hacer calor tampoco podemos salir a las cuatro de la tarde. Entonces, nos acogemos a los horarios para hacer deporte".

Por último, 'Willy', que desde hace semanas trabaja para el servicio sanitario, no se escondió al reflejar su malestar con aquellas personas que no están cumpliendo con las normas de seguridad. "Ese es el aspecto más difícil porque ves la realidad todos los días desde dentro. Entiendo que la gente quiera salir pero ves las cosas que hacen y tienes ganas de pelearte al día con cuatro o cinco personas de diez que ves por ahí. Pero es normal. No saben realmente lo que pasa y cómo es la situación", concluyó.