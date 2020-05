"Nos molesta la falta de interés de la Federación en buscar soluciones"

Continua el malestar en el fútbol femenino español con respecto a la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por concluida la Primera división femenina sin haberse propuesto un plan para su vuelta. Pese a los pasos dados en los últimos años y tras la firma del primer convenio colectivo, el fútbol femenino en España sigue sin ser reconocido como profesional.

En esta ocasión fue la futbolista del Real Betis Féminas, Priscila Borja, quién manifestó su inconformidad con respecto al desarrollo de los hechos en el informativo de Deportes de Canal Sur Televisión.

"Lo que nos molesta es la falta de interés de la Federación en intentar buscar soluciones en sí. No conozco si serán discriminatorias las medidas que han tomado o no , pero si creo que han demostrado una falta de interés muy grande en cuanto al fútbol femenino de Primera división. No han contado ni con los clubes ni con las jugadoras que somos los principales protagonistas", cuenta la delantera verdiblanca.

Sin embargo, a diferencia de la Primera División femenina, los equipos involucrados en los playoff de ascenso de Primera Nacional a Reto Iberdrola (Segunda División) según indica la Federación tendrán que volver a competir.

no terminó de entender. "Nuestro filial tiene que jugar y entrenar. Eso sí que es incongruente mientras que el primer equipo deja de competir". Entre los conjuntos que podrían regresar al verde para la disputa de la fase ascenso exprés está el filial del Betis Féminas , líder destacado del Grupo IV con 51 puntos. Una decisión que Priscila.