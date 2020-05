Sara Serrat, sobre su primer año en el Sevilla y la finalización de la competición

Ha sido una temporada atípica para la portera del Sevilla FC Femenino, Sara Serrat. De ser titular indiscutible en su anterior club, el Sporting de Huelva, a pasar de puntillas en su primera temporada en la capital de Andalucía vistiendo la camiseta sevillista. En total, entre lesiones y suplencias tan solo ha podido jugar dos encuentros (ante Sporting de Huelva y RC Deportivo).

Pese a ello, la onubense no se arrepiente de la decisión que tomó y aseguró que su temporada ha sido un aprendizaje. "En ningún momento me arrepiento de haber fichado por el Sevilla. Desde primera hora me llamó la atención el proyecto y estoy muy contenta de formar parte del Sevilla. Ha sido un año cargado de aprendizajes", reveló en una entrevista telemática en los canales oficiales de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Asimismo, contó la experiencia de compartir portería con dos guardametas de nivel como Noelia Ramos y Cata Coll y resaltó el trabajo realizado por el entrenador de porteras, Antonio García. "Antonio desde primera hora nos ha estado corrigiendo fallos en la técnica y ejecución. Hemos aprendido mucho de él tanto yo como mis compañeras. La competitividad con ellas ha sido buena y cada una hemos dado el máximo. Hemos crecido a nivel personal y profesional".

Uno de los aspectos que agradece Sara Serrat de su estancia en el Sevilla FC, según indicó, fue que por primera vez se ha sentido profesional. "He dedicado mi alma al cien por cien al fútbol esta temporada y me he sentido profesional por primera vez . El Sevilla es un club que nos proporciona buenas instalaciones y que su proyecto va creciendo año a año. Este año por las lesiones no he tenido la suerte de disfrutar de muchos minutos".

La graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y que además está preparando una tesis doctoral, afirmó durante su comparecencia, que el crecimiento del fútbol femenino en España es una realidad y señaló a la posibilidad de tener referentes como uno de los aspectos clave. "Está creciendo mucho y cada vez más. Se están dando pasos afianzados, se está consiguiendo quedar en el panorama actual del deporte y hemos conseguido la firma del convenio. Es una pena que no hayamos podido finalizar la temporada pero los años que vendrán servirán para afianzar el fútbol femenino . Cada vez hay más nivel y las chicas se quieren sumar desde tempano. Ya tienen referentes y es muy importante. Cuando comencé no tenían tanta visibilidad y publicidad".

Finalmente, acerca de la resolución final de la Primera Iberdrola, indicó que lo primero es la salud. "Sabíamos que esa posibilidad estaba. A cualquier jugadora le hubiera gustado poder terminar la liga porque no nos gusta dejar las cosas a medias. Pero en la situación en la que está el país con más de 25.000 fallecidos y muchos contagios hace que se tomen ciertas decisiones. Nos pueden gustar más o menos pero la salud está por encima de todo. Estamos tristes por no poder hacer lo que nos gusta pero queremos que esta situación en la que se encuentra el mundo pase lo antes posible", concluyó.