Amparo Gutiérrez: "El equipo venía compitiendo muy bien"

La directora de fútbol femenino del Sevilla FC , Amparo Gutiérrez, llevó a cabo un balance de lo que ha sido esta temporada en los medios oficiales del club y que ha finalizado de forma prematura debido a la pandemia provocada por el coronavirus.



La ex futbolista se refirió en primer lugar a la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de finalizar con las ligas no profesionales en las que tiene competencias. "Era ya un secreto a voces, preveíamos que esto iba a pasar por lo que veíamos viendo con diferentes filtraciones y noticias desde las redes sociales. Nosotros siempre hemos defendido que lo justo era que la competición se acabara siempre que la salud lo permitiera, aunque está claro que hay mucha incertidumbre con el ejemplo de nuestro primer equipo masculino y las fuertes medidas de seguridad".

La directora de fútbol femenino en la entidad sevillista reconoció la complejidad de finalizar con la competición dada la situación e indica que desde el Sevilla están de acuerdo con la decisión de que no haya descensos y sí ascensos. "Quizás iba a ser complicado acabar la competición. Dentro de los formatos expuestos, nosotros defendíamos darle continuidad a esa liga de 18 ya que se ha hecho el esfuerzo de que suban dos y no baje nadie, acatando las decisiones y siguiendo hacia adelante".

A su vez, Amparo Guitiérrez valoró la temporada realizada por la escuadra nervionense que finaliza el curso con 22 unidades y cinco puntos por encima del descenso. "Creo que hemos tenido muchos momentos durante la temporada. El equipo ha ido de menos a más, con una plantilla en la que se han hecho muchos cambios, requiriendo de un tiempo para la adaptación a la competición y al trabajo. Es verdad que nos quedamos con un 'saborcillo' más agrio porque ya habíamos disputado partidos con los equipos de arriba, el equipo venía compitiendo muy bien también con esa clasificación brillante a semifinales de Copa y pensábamos, preveíamos y esperábamos que en las jornadas restantes íbamos a conseguir puntos para estar mucho más arriba. Se ha dado esta situación que nadie esperaba y estamos en la posición que merecemos estar en las fechas que estábamos"

Uno de los puntos a destacar dentro de la temporada del Sevilla FC ha sido, su andadura en la Copa de la Reina. Por segundo año consecutivo, las andaluzas lograron clasificarse para las semifinales. "La Copa de la Reina la hemos disfrutado y personalmente para mí ha sido la que más alegría nos ha dado. No solo por estar en semifinales, sino por cómo ha sido y por la sensación que ha transmitido el equipo en esas eliminatorias. Ha sido una pena no haber podido culminar ese partido que entendíamos que era muy complicado ante un rival muy complicado como el todopoderoso Barcelona, recientemente proclamado campeón de liga, pero sabíamos que teníamos nuestras bazas y que a un partido somos un equipo peligroso, por lo que nos hubiera gustado poder jugarlo para intentar dar la sorpresa. Esperaremos a la resolución de la RFEF al respecto y cuando nos toque volver lo haremos con la ilusión, las ganas y el cariño con la que siempre tratamos a esta competición", señaló.

Asimismo, se refirió al filial dirigido por Óscar Olomo y Virgy García que está pendiente de su ascenso a Primera Nacional. "Tenemos al filial que iba líder destacado de su grupo con muchísima ventaja sobre el segundo y en teoría está implicado en la lucha de los ascensos. Nos ha resultado un poco raro, ya que si en la Primera Iberdrola se ha parado la competición porque no hay medidas de seguridad adecuadas estimando que la salud es lo principal, resulta extraño que se valore hacer una liguilla exprés. Habrá que ver también la evolución de la pandemia y esperaremos acontecimientos por ver qué ocurre si no se puede jugar y en caso de que se pueda, espero y deseo que se haga c on todos los mecanismos posibles para que nuestras jugadoras lo hagan con seguridad. Si no, que se tomen decisiones como se han tomado con el resto de categorías".

La jienense no solo se refirió al filial y al primer equipo. También quiso entrar a valorar el trabajo que se está haciendo en las categorías inferiores. Una labor de la que está satisfecha. "Con respecto a cantera era algo donde teníamos que darle muchas vueltas a todo. Al final siempre nos jugamos los títulos con el eterno rival. Ha sido una buena temporada, estamos creando unas buenas bases de futuro desde las alevines, infantiles, juveniles...y nuestro segundo equipo, que cada vez se parece más a lo que queremos como filial, donde cada vez salen jugadoras con más nivel para el primer equipo. En ese sentido el trabajo de técnicos y jugadoras, con Inés y con David también a la cabeza, ha sido espléndido", señaló.

Por último, Amparo Guitiérrez habló sobre la planificación deportiva del Sevilla FC Femenino de cara a la próxima temporada. "Es cierto que hay mucha incertidumbre porque está claro que los clubes que dependemos de los equipos masculinos dependemos de que nuestro primer equipo, que esperemos que se pueda jugar lo que queda con esa situación de seguridad. Nosotros no paramos de trabajar durante todo el año buscando las mejores opciones de renovaciones y posibles incorporaciones. Creemos que va a ser un período un poco más largo, porque no sabemos tampoco cuándo va a ser el inicio y seguimos trabajando casi 24 horas en todo lo que respecta a planificación y posibilidades e intentaremos hacer el mejor equipo posible", concluyó.