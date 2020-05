Antonio García y el trabajo en la portería durante la cuarentena

Mantener un nivel óptimo de forma durante la cuarentena, en algunos casos, ha sido una tarea complicada. Y más, en una posición que cuenta con ejercicios tan específicos como la portería. Antonio García, el preparador de las porteras en el Sevilla FC Femenino, expuso lo que ha sido adaptarse a las circunstancias.

"En esta situación que nos ha tocado vivir a todos es un poco complicado y raro el tema del trabajo por las porteras, teniendo en cuenta que es una posición que requiere de una serie de trabajos muy específicos. Intentamos, también con David en la preparación física, adecuarle a las tres lo máximo posible el trabajo a su posición. Con la ayuda del área de porteros hacemos grabaciones de vídeos con ejercicios lo más específico posible y se lo enviamos con una serie de ejercicios para que lo hagan", analizó en los medios oficiales del Sevilla FC.

No obstante, han contrarrestado la dificultad de trabajar de forma más específica aspectos de la portería con una mayor ganancia en cuanto a físico. "Siempre hacemos un entrenamiento los cuatro para que no pierdan el contacto con balón y con el posicionamiento, pero sí es cierto que se hace complicado trabajar temas de portería en la distancia, ganando más en la parcela física, en lo que sí están trabajando a tope".

Pese al parón, siempre estuvieron trabajando al máximo por si volvía la competición. "Existía esa incertidumbre de que quedaban partidos por jugar. No es lo mismo que termines la temporada y te vayas de vacaciones con un trabajo de pretemporada que ahora, que no puedes dejar de entrenar y hay que saber hacerlo dentro de una vivienda, algo que es mucho más difícil y diferente a los parones habituales. Teníamos que seguir a tope porque había que estar pendiente de si se volvía a jugar".

Antonio García v olvió a insistir en la parcela física y destacó la labor de su compañero David Barrachina (preparador físico) y detalló los ejercicios que las porteras están efectuando durante el confinamiento. "En lo físico David está haciendo trabajo de fuerza, core y en la portería trabajamos coordinación, desplazamientos, incorporaciones... algo que le pueda ayudar a no perder el contacto con la portería dentro de una vivienda. Para una portera siempre es complicado, ya que si reciben muchos impactos en un entrenamiento normal, imagínate en una terraza... ". Asimismo aseguró que no ha dejado de ver fútbol durante estos dos últimos meses. "Con todo el tiempo que tenemos ahora me da lugar a repasar todos los entrenos, analizar a las tres (Cata Coll, Noelia Ramos y Sara Serrat), también sacar conclusiones de los partidos para darle alguna mejora a la vuelta.. .ver partidos de otros equipos para seguir analizando cómo está la portería en la Primera Iberdrola e intentar mejorar en todo tipo de aspectos".

Por último, valoró positivamente la temporada realizada por Cata Coll, Noelia Ramos y Sara Serrat. "La portería ha estado muy bien cubierta. Estamos muy contentos con el trabajo de las tres, que han tenido una competitividad altísima, haciendo que la portería siempre esté totalmente cubierta y segura. Con cualquiera que jugara estábamos totalmente tranquilos, se han ayudado a crecer entre ellas tres y me han ayudado a crecer a mí con todo el trabajo diario realizado", finalizó.