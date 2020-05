Otermín, enamorada de Sevilla: "Me quedaría aquí toda la vida"

Uno de los grandes atractivos con los que juegan tanto Real Betis como Sevilla FC para incorporar futbolistas es la calidad de vida que existe en Sevilla. Una ciudad con buen clima, gente cercana, con diversas ofertas de ocio, bien comunicada y no excesivamente cara. Una vez que se asienta uno en Sevilla, se queda atrapado en ella y es lo que le ha pasado a la futbolista del Real Betis Féminas, Rosa Otermín.

La joven jugadora madrileña fichó por el cuadro verdiblanco en el pasado verano procedente del Atlético de Madrid donde no contaba con minutos. Y en su primer curso con el Real Betis y lejos de su hogar, ha sentido un gran apego tanto al club como a la ciudad.

"Me encuentro en un club donde me han hecho sentir como en casa y donde doy las gracias por hacerme disfrutar tanto. Sevilla es una ciudad que me encanta y si por mí fuera me quedaría aquí toda la vida", reveló en una entrevista concedida a Betisweb.

En un primer momento, Otermín no disfrutó de muchas oportunidades bajo la dirección de Antonio Contreras. De hecho, no sumó su primera titularidad en el cuadro bético hasta la jornada 14 contra el EDF Logroño en Las Gaunas (3-2). En un partido en el que de hecho marcó y la derrota supuso la destitución del técnico extremeño. En la segunda parte del campeonato, con Pier Luigi Cherubino en el banquillo, si logró tener más continuidad en el costado zurdo. Desde la llegada del hispanoitaliano solo se ha perdido dos partidos (Athletic Club y Espanyol).

El parón por el COVID-19 llegó en un mal momento tanto para ella en lo personal como para el equipo puesto que ambos estaban en línea ascendente. "La temporada terminó en nuestro mejor momento ya que encarábamos el final de temporada con muchas ganas y en nuestro último partido sacamos victoria en un campo muy complicado (Rayo Vallecano)".

Otermín, de 19 años y con contrato hasta 2021 en el Betis, es una de las promesas del fútbol femenino español y considera que Heliópolis es un buen lugar para madurar. "Es un gran club, y pensé y pienso, que me pueden dar la oportunidad de crecer mucho como futbolista", argumentó.