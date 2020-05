Irati Real: "Lo peor ya ha pasado"

Hace unos días, el Real Betis Féminas a través de sus perfiles de redes sociales, publicó que la futbolista del filial, Irati Real Arsuaga, había vuelto a entrenar casi siete meses después. La joven jugadora onubense, que aterrizó esta temporada en la entidad verdiblanca, se lesionó del ligamento cruzado de su rodilla derecha en noviembre y fue a principios de diciembre cuando fue operada.

Tras unos largos meses duros de trabajo, sacrificio y constancia, la que ha sido internacional con la sub-16 española, por fin ha comenzado a ver la luz al final del túnel. "Lo peor ya ha pasado y ya comienza la cuenta atrás para volver", indicó en los medios oficiales del club.

Sobre el proceso de recuperación, apunta que la pandemia "complicó" un poco más la vuelta al no tener al personal médico físicamente a su lado pero destaca que ha estado "en contacto permanente" con los servicios médicos y no descarta llegar al encuentro de playoff de ascenso a Reto Iberdrola (Segunda división) que está previsto que se juegue el fin de semana del 25 de julio. "Sería bonito estar en ese partido", indicó.

No obstante, en el caso de no estar disponible para la cita, Irati tiene plena confianza en sus compañeras, las cuales, han ayudado al equipo a que finalizara la clasificación en primer lugar en el Grupo IV de Primera Nacional. "Todas están bien preparadas y el equipo lo llevará lo mejor posible el partido estando yo o no".

Al hilo de lo anterior, la centrocampista entró en valoraciones de lo realizado por el filial verdiblanco durante el presente ejercicio. "Hay un gran trabajo desde pretemporada y lo que más destaco son las ganas de logra los tres puntos. Todas hemos tenido una mente ganadora y en todas las líneas tenemos un buen equipo", argumentó.

Asimismo, también tuvo palabras hacia dos jugadoras de su equipo, Andrea Medina, que firmó su primer contrato profesional recientemente en el Betis, y Lucía Méndez. "Medina es una jugadora brutal. Cada día te sorprende más. Junto a ella, Méndez, es una gran jugadora que también ha jugado algunos minutos con el primer equipo y ojalá sean más".

Precisamente, ambas ya han jugado con la primera plantilla, algo que Irati aún no ha podido disfrutar pero admite estar preparada. " Si Pier cree que es un buen momento, puede contar conmigo. Estaré súper contenta y aportaré lo que pueda".

La lesión de ligamento cruzado es posiblemente, una de las más duras dentro del fútbol. La jugadora bética es la primera vez que la pasa y ya ha sentido en sus propias carnes lo que es ver el fútbol desde la grada durante un buen tiempo. Para poder sobrellevar de la mejor forma posible el periodo de recuperación se ha encontrado con una fuente de inspiración en su propio equipo, el centrocampista, Sergio Canales, que ha padecido esta dolencia en tres ocasiones. Irati reconoció que lo ha tenido como espejo. "Me parece una pasada. No creo que haya sido fácil... no es solo la rodilla , psicológicamente es duro y Canales, que ha pasado tres veces por ahí, está al nivel que está. Es todo un ejemplo".

Por último, cuestionada sobre futuros objetivos, respondió de forma clara. "Ahora mismo mi principal objetivo es volver bien con una rodilla fuerte y preparada para lo que venga. El miedo hay que olvidarlo porque si los médicos consideran que ya estoy preparada para hacer ciertos ejercicios es porque lo estoy", concluyó.