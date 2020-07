El filial del Sevilla Femenino logra el ascenso a Primera Nacional.

El filial del Sevilla Femenino consiguió anoche el ascenso a Primera Nacional, la tercera categoría del fútbol femenino nacional, después de vencer por un contunde 3-0 al Granada. Se la jugaban las chicas de Óscar Olomo y Virgy García y las sevillistas no fallaron en la cita clave por el ascenso.



Las nervionenses dominaron durante todo el encuentro y a los 15 minutos ya ganaban merced al tanto de penalti de María López. Con este resultado se llegó al descanso, para cuando las nazaríes ya se quedaron con diez jugadoras por expulsión.



Tras el paso por vestuarios, las blanquirrojas no especularon con el resultado y fueron a por la sentencia. Así Aitana hacía el 2-0 en el 55', un gol que ya supuso un mazazo definitivo para el conjunto granadino.



A diez minutos del final, Natalia Benítez hacía el 3-0 definitivo con el que se cerraría el partido y el ascenso del Sevilla Femenino a Primera Nacional. De esta formas, las sevillista ponen el broche de oro a una gran temporada en la que no han perdido ningún partido.