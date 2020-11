El homenaje a Maradona de la che Flor que tuvo que remontar el Betis Féminas

Se llama María Florencia Bonsegundo, tiene 27 años y es argentina. De Morteros, provincia de Córdoba, concretamente. Este miércoles decidió homenajear a su compatriota Diego Armando Maradona, que acaba de salir del hospital tras una complicada operación de un coágulo en el cerebro, y no pudo escoger mejor momento ni forma. Por desgracia para ella y su equipo, el Valencia Femenino, el tanto no sirvió para sumar en su visita a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, porque el Real Betis Féminas logró remontar ese tempranero 1-0 por medio de Dorine y Ángela Sosa para firmar el primer triunfo casero de la temporada (2-1). Con todo, el tanto de Flor se ha convertido en viral por su belleza.



Con las cámaras de Gol como testigos, la centrocampista che robó un balón en su propio campo, se marchó en velocidad de tres rivales y recortó a una cuarta para plantarse delante de la guardameta Méline Gerard y superarla en el mano a mano con una preciosa vaselina. Apenas se había cumplido el séptimo minuto de encuentro y el gol afectó a las pupilas de Pier, que, incluso, pudieron encajar el 0-2 antes del ecuador e la primera mitad, pero las heliopolitanas se repusieron para completar el volteo en la reanudación, dejando el golazo de Flor Bonsegundo en una mera anécdota.



Lo que no quita que miles y miles de personas, tras propagarse vídeo como la pólvora por las redes sociales especialmente, se hayan deleitado con la acción 'maradoniana' de la mediocampista levantina (que no levantinista), lleno de potencia, velocidad, astucia y, para rematar, una clase importante. Justo como aquel de Diego contra Inglaterra en el Mundial de México 86 que maravillara al mundo entero, si bien entonces el zurdo (ella es diestra) definiera con un último regate al meta británico para batirle a puerta vacía. Hace poco más de cuatro meses, se cumplieron 34 años del conocido como 'gol del siglo'.







