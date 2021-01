La derrota en el derbi desata la tensión en el Betis Féminas.

El año 2021 ha comenzado en el Betis Féminas como acabó: perdiendo. El conjunto verdiblanco ocupa puestos de descenso (penúltimo, a tres puntos de la permanencia) tras encadenar siete derrotas.



Esta inercia provocó la dimisión de su entrenador, Pier Luigi Cherubino, relevado por su segundo, Rafa Ríos, que no pudo evitar la derrota en el derbi ante un Sevilla que se impuso por 0-2, un resultado que además de ser la primera derrota bética en los derbis, provocó una imagen poco habitual en público, una fuerte discusión entre el técnico y Méline Gerard, guardameta bética, recogida por las cámaras de Gol y @FutFemdelMundo en su cuenta de Twitter.





El momento es delicado en el Betis Féminas, que disputa este domingo una auténtica final frente al, colista y rival directo por la salvación.Pese al marcador, la imagen verdiblanca no fue negativa. Con un once bastante novedoso y varias debutantes, el Betis Féminas nunca le perdió la cara al encuentro, incluso, jugando en inferioridad desde el comienzo del segundo acto, reclamando un posible penalti con 0-1 en el marcador.Sin embargo, la inercia es negativa y la séptima derrota consecutiva desataron los nervios en el equipo bético, plasmados en la discusión mantenida entreA la conclusión del encuentro, Ríos, en declaraciones a los medios oficiales verdiblancos, no valoró este hecho, centrándose en el aspecto deportivo: "El equipo ha dado un cambio muy importante. Y lo único que nos queda es seguir creyendo en lo que estamos haciendo, confiar en el grupo, que confiamos al 100%, y trabajar muchísimo. Estamos dispuestos y convencidos de que vamos a salir de esta situación".