La estrella sevillista que ya deslumbra en Nigeria

Pieza básica en la buena marcha del Sevilla FC Femenino en la Liga Iberdrola, Toni Payne ha aprovechado el parón liguero motivado por los compromisos de las selecciones para realizar su esperado debut con la selección de Nigeria, el país de origen de sus padres.

Estadounidense de nacimiento, la jugadora sevillista había jugado con la selección norteamericana sub 17, sub 20 y sub 23, pero hace un tiempo decidió 'alistarse' al combinado africano y no ha defraudado en la primera oportunidad que ha tenido, disputando los 20 minutos y cuajando un gran partido en la victoria por 1-0 sobre el CSKA de Moscú en el torneo amistoso de la Copa Turquía.

"Siento su energía en el campo. Es una chica muy inteligente y nos traerá mucha competencia al equipo. Quien juegue en su misma posición, realmente tendrá que trabajar duro. Creo que puede ayudar mucho al equipo y espero que mantenga ese fuego encendido", señaló sobre su nueva compañera Francisca Ordega, futbolista del Washington Spirit.

Del mismo modo, Payne también mostraba su satisfacción por su estreno con las 'Súper Águilas' y espera seguir ganándose un sitio con su rendimiento en el Sevilla FC. "Honestamente, tener esta oportunidad ahora fue una gran sorpresa para mí, muy emocionante y agradable. Se lo dije a mi familia y amigos y también a mis compañeras de equipo y todos estaban muy felices por mí. Estaba realmente muy emocionada. Solía ??jugar como delantera en mi club, pero pude volver a mis días de escuela secundaria para jugar como mediocampista ofensivo, así que realmente lo disfruté y me alegro de poder conectar bien con el equipo. Fue mi primer partido y, sinceramente, estoy muy contenta y muy feliz con el rendimiento general del equipo", destacó en Goal la atacante nervionense de 25 años, que el próximo sábado tendrá una nueva oportunidad ante Uzbekistán en el Emir Sports Complex.