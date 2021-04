Noelia Ramos, su sevillismo y el apoyo de Monchi, Castro...

"Feliz" de volver a contar para la selección española sub 23, con la que ha estado entrenando en Marbella, la guardameta del Sevilla FC Noelia Ramos hablaba en Diario de Avisos de su Tenerife natal sobre estos años en la capital hispalense, sobre un club con el que se siente muy identificada y sus planes de futuro.

"El Sevilla es una familia. El club trabaja a lo grande, disponemos de instalaciones excelentes para crecer y para ser mejores cada día. Contamos con el apoyo del equipo masculino, del presidente José Castro y del director deportivo del club (Monchi). En muchas ocasiones vienen a darnos consejos, nos animan, y nos hacen saber que siempre están ahí, lo que es de valorar porque el Sevilla FC es un club grande que apuesta por el fútbol femenino", aseguraba la tinerfeña, quien no ocultaba lo a gusto que está en la capital andaluza: "En Sevilla estoy muy contenta. En tres años que llevo aquí he podido conocer la belleza de esta ciudad y de su gente. Me siento como una andaluza más por el calor y el cariño que me da la afición sevillista. Es un privilegio poder defender su escudo cada fin de semana".

Ramos está viviendo, posiblemente, la mejor temporada como sevillista. En un equipo que ha ido de menos a más hasta alcanzar una zona tranquila, en la octava posición actual. "Cada temporada se viven situaciones que te hacen crecer. En la actual estoy disfrutando de minutos, el entrenador ha depositado su confianza en mí, con el apoyo de las compañeras, y con el trabajo que hago con Antonio entrenador de porteros y con mi compañera Sara que me ayudan a ser mejor. Aún queda temporada y lo que deseo es seguir disfrutando de mi pasión que es el fútbol, luchar por mis sueños y poder seguir creciendo cada día con trabajo y ambición para aportar mi mejor versión", afirmaba.

Y narra cómo es su día a día, en el que compagina su carrera deportiva con los estudios universitarios, a distancia en los últimos tiempos debido a la pandemia: "Me levanto sobre las ocho para desayunar, para luego ir a la Ciudad Deportiva del Sevilla donde estoy hasta el mediodía. Aparte de entrenar voy al gimnasio y cuando acabo voy a mi casa a almorzar. Por la tarde ocupo mi tiempo con las clases de la Universidad de manera online hasta las ocho y media o nueve. Luego a descansar que para mí es fundamental hacerlo para que al día siguiente vuelva a rendir y dar lo mejor de mi en cada entrenamiento".

Sin miedo a su próximo rival copero, el todopoderoso Barça, ante el que se ve "capaces de competir", no quiere mirar más allá de la presente temporada y disfrutar del buen momento que vive. "Nunca se sabe lo que va a deparar el futuro. Ahora mismo estoy centrada en mi presente que es el Sevilla FC, disfrutar cada momento, aprender, dar lo mejor de mi, trabajar con la ilusión y ambición que tengo por luchar por mis sueños y poder seguir creciendo. Me considero afortunada de poder hacerlo con esta camiseta", indicó.