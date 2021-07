El Betis Féminas anuncia el fichaje de Laurina, su segundo refuerzo para la 21/22

Este lunes se conocían que Meline Gerard jugará en el Real Madrid y Rosa Otermín cambia de barrio hispalense para jugar en el Sevilla FC. No obstante, en el Real Betis Féminas no están de brazos cruzados ni muchísimo menos. Es más, el club verdiblanco se mueve también en materia de llegadas y este mismo martes ha anunciado el fichaje de Laurina, su segundo refuerzo oficial para la temporada 21/22.



La centrocampista Laura Gutiérrez 'Laurina' (18/04/00, Luanco) llega procedente del Real Oviedo, equipo de Reto Iberdrola con el que acabó en la tercera plaza de su grupo de ascenso aportando unos números más que notables: 10 goles y 4 asistencias. Llega para reforzar la segunda línea del ataque verdiblanco y ha firmado por dos cursos.



"Laurina creció y se formó en el Oviedo Moderno, club con el que debutaría con apenas 15 años en la máxima categoría y con el que ha crecido como futbolista los últimos cuatro años en la segunda categoría nacional", destacan los medios del Betis en un comunicado oficial en el que resaltan también los méritos con la selección.



"Además, la nueva jugadora del Real Betis Féminas ha sido internacional en las categorías inferiores de España, obteniendo el Subcampeonato de Europa sub 17 y el tercer puesto en el Mundial sub 17 celebrado en Jordania", añade sobre el segundo refuerzo heliopolitano en lo que va de mercado estival.





"¡Hola, béticos! No sabéis la ilusión que me hace defender este escudo. Responsabilidad, trabajo y compromiso para conseguir todos nuestros objetivos. Deseando que empiece a rodar el balón y disfrutar junto a vosotros. Gracias por la confianza y€ mucho Betis", ha señalado la nueva centrocampista verdiblanca en sus redes sociales.