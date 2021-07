El Sevilla Femenino anuncia el fichaje de Débora García, feliz por reencontrarse con Cristian Toro

Primero fue el fichaje de la ex del Betis Féminas Rosa Otermín; luego, la renovación de Nagore Calderón y, este jueves, el Sevilla FC Femenino ha anunciado su tercera novedad en sólo cuatro días. La futbolista Débora García ha fichado por el conjunto nervionense, donde se reencontrará con el técnico argentino Cristian Toro, quien sacó su "mejor versión" en las tres temporadas que ambos coincidieron en el Valencia Féminas, por lo que su "apuesta por este gran club ha sido gracias a él", dijo a los medios del club.



Débora García, de 31 años, ha vivido gran parte de su vida deportiva en el Espanyol, debutó en la máxima categoría en la 2005-2006, en la 2014-2015 fichó por el Atlético de Madrid y, tras dos años, se fue al Valencia Féminas, club en el que permaneció tres ejercicios antes de regresar a su club de origen hasta su descenso.



"Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Ha sido un año complicado, la llamada del Sevilla FC ha sido una luz para mí y espero daros muchas alegrías. Cuando me hablaron de esta propuesta no me lo pensé, fue una prioridad para mí y tengo muchas ganas e ilusión de afrontar este nuevo reto", dijo.





Además, valoró el crecimiento del equipo sevillista, en el que "se están haciendo las cosas muy bien, es buen proyecto y desde la llegada de Cristian ha habido un crecimiento brutal". "Una de mis apuestas por este gran club ha sido gracias a él, con el que coincidí en el Valencia, club en el que me aportó muchas cosas positivas", señaló."Para mí es el mejor, me sacó mi mejor versión cuando llegué del Atlético de Madrid. Me reconvirtió a carrilera, siempre fui extremo derecho y es una posición en la que nunca me planteé jugar, pero me sacó mucho rendimiento y espero que esta temporada me saque más y mejor", abundó en las cualidades de Toro.