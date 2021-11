Diego Rivas: "Las víctimas son ellas"

El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, aseguró que "las futbolistas son las víctimas" y "tienen derecho a exigir", tras el anuncio por parte de estas de una posible huelga ante el bloqueo de la profesionalización de la liga femenina. "A los que se les llena la boca con la palabra igualdad, que no se miren el ombligo, porque las víctimas son ellas. Tienen derecho a exigir porque no se está cumpliendo con lo prometido. La Primera Iberdrola debe ser profesional ya porque eso es lo que se les aseguró". indicó.

Rivas compareció en conferencia de prensa junto a jugadoras de nueve clubes de la Primera Iberdrola para anunciar una posible huelga en la competición si no avanza el proceso de profesionalización, paralizado por la falta de acuerdo entre todos los clubes para la elaboración de unos estatutos. "Reclaman lo que se merecen, no dejarán de tomar las medidas oportunas. No somos nosotros los que debemos echar la culpa a nadie de esta situación. La huelga es un derecho de cualquier trabajador o trabajadora y si hay que llegar a eso, se llegará", añadió Rivas en la sede de AFE.

Junto a él asistieron al acto Silvia Meseguer y Amanda Sampedro (Atlético de Madrid), María Ortiz y Alba Aznar (Deportivo Alavés), Pilar García y Paula Andújar (Rayo Vallecano), Lucía Ramírez (Sevilla), María Estella (Granadilla Tenerife), Lucía León (Betis), Cinta del Mar Rodríguez (Sporting Club de Huelva), Lara Mata y Zaira Flores (Villarreal), Arene Altonaga y Ana Lucía de Teresa (Eibar).