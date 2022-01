El Betis apuesta por la rapidez de Babajide

La delantera inglesa Rinsola Babajide se ha convertido en el primer refuerzo invernal del Real Betis Féminas, que la ha fichado hasta junio de 2023 procedente del Liverpool.

"Juego como extremo y, obviamente, Amorós me ha visto jugar en Inglaterra, por lo que imagino que esperará de mí que use mi velocidad para ayudar a marcar goles y, también, asistir", señalaba la futbolista londinense a los medios del club, donde también reconocía que está "deseando conocer a los aficionados" béticos y que ellos puedan "disfrutar" con su juego.

Babajide, de 23 años, empezó su trayectoria deportiva en el Crystal Palace, donde militó durante cuatro temporadas (2011-15) antes de pasar al Milwall (2015-17) y al Watford, ya en la FA Women's Championships (2017/18).

Su progresión la convirtió en una asidua en las categorías inferiores de Inglaterra, desde la sub 18 hasta la sub 21; y llegó a participar en dos entrenamientos con la absoluta a las órdenes de Phil Neville, aunque no llegó a debutar.

En el año 2018 firmó por el Liverpool, club con el que debutó en la FA Women's Super League; y en julio de 2021 se marchó cedida al Brighton, equipo también de la máxima categoría del fútbol femenino inglés y en el que ha permanecido hasta este mes de enero.

Hace unos días, la futbolista londinense alcanzó un acuerdo con los 'reds' para su desvinculación contractual tras casi cuatro temporadas en el club de Anfield, con 58 partidos disputados y 21 goles.