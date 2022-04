Real Betis Féminas 1-1 Atlético: Meritorio punto en un partido con dos dueños

El equipo verdiblanco fue muy superior en una primera mitad que dominó de principio a fin, pero tuvo que trabajar mucho en una segunda mitad de empuje rojiblanco

Positivo y meritorio empate para el Real Betis Féminas en su duelo contra el Atlético de Madrid Femenino, en la jornada 26 de LaLiga Primera Iberdrola. Mereció mucho más en la primera parte el cuadro verdiblanco, que supo sufrir en la segunda parte, cuando las visitantes apretaron para no irse con las manos vacías de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

De inicio, la consigna de Juan Carlos Amorós era tener el balón y presionar fuerte tras cada pérdida, imprimiendo una altísima intensidad y generando constante peligro. Primero lo intentó por medio de Andrea Medina, por partida doble. Y, a la tercera, con una fantástica acción individual de Babajide en el minuto 22 de partido: robo, protege el balón, se perfila y define de manera precisa para poner el 1-0 sin que Lola Gallardo pudiese evitarlo.

Lástima que el control absoluto del juego y las buenas intenciones del Real Betis no encontrasen el premio de algún gol más, pues al descanso se llegó con una exigua ventaja neutralizada por el Atlético de Madrid al poco de una reanudación en la que mostraron haberse conjurado en el descanso para intentar igualar la intensidad de las jugadoras verdiblancas.

El Atlético no sólo se puso el mono de trabajo, también arrebató la posesión al Betis, que durante 15 minutos logró mantener a las visitantes lejos de los dominios de Thalmann, quien no pudo evitar el 1-1 en una buena jugada individual de Bárbara en el minuto 65. El tanto espoleó aún más a las colchoneras, pero Dorine y Gaga salvaron varias ocasiones peligrosas y el marcador no se movió.

Este empate del Atlético supone una gran oportunidad para el Real Madrid y el Granadilla, ambos con 47 puntos, de acercarse a la tercera plaza que da acceso a Europa y que a día de hoy ocupa el equipo rojiblanco con 50. El Real Betis Féminas es décimo con 29 puntos.

- Ficha técnica:

1- Real Betis Féminas: Thalmann, Medina, Ana González, Valle, Ángela Sosa (Laurina 92´), Nuria, León (Laura Moreno 75´), Asantewaa, Dorine, Babajide (Mari Paz 81´) y Paula Pérez.

1- Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Laia, Merel, Maitane, Da Silva, Leicy Santos, Carmen Menayo, Ajibade (Deyna Castellanos 53´), Bárbara Latorre (Kgatlana 76´), Sheila y Estefanía (Amanda Sampedro 53´).

Goles: 1-0 Babajide (22'). 1-1 Bárbara (65')

Árbitra Principal: Zulema González González. Amonestó a las jugadoras del Real Betis Féminas: Andrea Medina, Lucía León y Paula Perea; y del Atlético de Madrid: Maitane y Ludmilla

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de Primera División Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.