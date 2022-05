Sevilla FC Femenino 3-1 Sporting de Huelva: Eli del Estal brinda la despedida perfecta en el Jesús Navas

La atacante nervionense salió en el 70' con 1-1 y marcó un doblete para dar el triunfo a su equipo y, con él, sentenciar la octava plaza en la clasificación de la Primera Iberdrola aprovechando la derrota del Betis

Auténtico partidazo el que han ofrecido en la mañana de este domingo a los asistentes al estadio Jesús Navas las jugadoras del Sevilla FC Femenino y del Sporting de Huelva. Ha sido un choque de poder a poder, con fases de dominio alterno y muchas ocasiones de gol que hicieron muy actractivo este duelo de rivalidad andaluza con el que el equipo de Cristian Toro se despidió con buen sabor de boca de su afición.

Tras dejar una buena imagen ante el incontenible Barça, a quien aguantó muchos minutos pese a perder 5-1, el Sevilla FC Femenino salió con motivación y orgullo en su último partido como local de la temporada. Imprimió un alto ritmo desde el inicio y pisó área con facilidad. En el 2', Toni Payne dejó una internada peligrosa y en el 6' Jessica Martinez cabeceó un córner y su remate ajustado al palo lo sacó la exbética Emily Dolan con una gran intervención.

Las advertencias sevillistas se confirmaron en el 15', cuando Jessica Martinez inauguró el marcador al aprovechar un rechace tras otra buena acción de Payne. Sin embargo, a quién más animó el 1-0 fue al Sporting de Huelva, que empató a la jugada siguiente, en su primera aproximación de peligro al área de Sullastres, que no pudo hacer nada ante el disparo ajustado que Fatou Kanteh se sacó desde dentro del área.

Las onubenses tomaron la iniciativa y estuvieron a punto de hacer el 1-2 en un centro desde la línea de fondo de Hannah Keane al que no llega Edgren por centímetros. Ya al filo del decanso, Fisher colgó al área una falta lateral que no pudo rematar Patri Ojeda, que reclamó penalti por agarrón. Aún más protestarían las visitantes en el añadido del primer tiempo, cuando Mayra fue derribada fuera del área por Sullastres en un mano a mano en el que la colegiada no vio nada punible.

Con 1-1 arrancó la segunda mitad, con el Sporting de Huelva buscando el triunfo. Se lució Sullastres, primero a un cabezazo en el área de Mayra y sobre todo, al desviar a cóner un gran remate de Fatou Kanteh tras un magnífico centro de Keane. Aún tendrían otra más las visitantes en el 81' cuando un buen pase de Castelló a Mayra casi acaba en gol en propia puerta de Lucía Ramírez.

Cristian Toro, desconteto con lo que veía, hizo cambios para refrescar la medular y el ataque y el plan no le pudo salir mejor, ya que dos recién entradas iban a fabricar el 2-1, obra de Eli del Estal a centro de Almudena Rivero en el 84'. Sólo cuatro minutos después, repetía Del Estal, que firmó su doblete y sentenció el choque al recoger un rechace y mandarlo al fondo de la portería de Dolan.

El Sevilla FC, con este triunfo, se hace fuerte en la octava plaza al aventajar en cuatro puntos al Real Betis Féminas (cayó 2-0), noveno, a falta de sólo una jornada. Las de Toro terminarán la liga el próximo domingo en Bilbao ante el Athletic Club Femenino.

- Ficha técnica:

3- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora García, Isabella Echeverry, Lucía Ramírez, Rosa Otermín; Karen Araya, Cahynová (Almudena 83'), Natalia Gaitán (Nagore Calderón 58'), Tony Paine (Inma Gabarro 83'); Ana Franco (Eli del Estal 70') y Jessica Martínez (Vasconcelos 70').

1- Sporting de Huelva: Emily Dolan; Patri Ojeda, Fish, Ana Carol; Santana, Castelló, Edgren (Luzuriaga 76'), Abilda, Fatou Kanteh; Hannah Keane y Mayra.

Árbitra: Paola Cebollada López (C. Aragonés). Amonestó a las locales Débora García, Jessica Martínez y Isabella Echeverry y a las visitantes Hannah Keane, Abilda

Goles: 1-0 (15') Jessica Martínez; 1-1 (18') Fatou Kanteh; 2-1 (84') Eli del Estal; 3-1 (88') Eli del Estal.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de la Primera Iberdrola disputado en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.