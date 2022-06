Dos jugadoras del Betis viven su sueño de poder ser campeonas de Europa

Pedro López, seleccionador nacional sub 19, ha convocado a la Andrea Medina y María Valle para el campeonato que arranca el próximo 27 de junio

"Este torneo es especial. La motivación es única. Nuestro equipo es muy competitivo; será muy difícil ganarnos. Tenemos la suerte de contar con una grandísima preparación que incluye, además, partidos amistosos. Cada campeonato y cada generación son diferentes, pero afrontamos con muchas ganas este nuevo reto". Así se expresa en los medios oficiales el seleccionador femenino sub 19, Pedro López, que trabaja ya con las 20 elegidas para participar en el Campeonato de Europa de la categoría. Tras cancelarse las últimas ediciones por consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, por fin se reanuda un torneo en el que España buscará su cuarto título.

La 'Roja' peleará a partir del próximo 27 de junio por aumentar un palmarés que, tras inaugurarse en 2004, tuvo éxitos muy recientes, con los campeonatos conquistas en 2017 y 2018, antepenúltimo y penúltimo previos a que el coronavirus hiciera estragos en todo el planeta, obligando, en primer lugar, a la suspensión y los aplazamientos, pasando definitivamente a una cancelación que dejará huérfanas ciertas ediciones. El combinado ibérico está encuadrado en el Grupo A de una Fase de Grupos que le medirá con Italia (este domingo, precisamente, se enfrentaban en un amistoso), la República Checa (a la sazón las anfitrionas) y Francia, la vigente campeona y la selección que sucedió a la nuestra, bicampeona anteriormente. En el Grupo B, esperando los cruces, competirán Alemania, Inglaterra, Noruega y Suecia.

Entre las citadas se encuentran dos representantes del fútbol femenino sevillano, en concreto del Real Betis. Ambas defensas. Se trata de la central María Valle y de la carrilera zurda Andrea Medina, habituales pese a su juventud en el primer equipo verdiblanco, adiestrado hasta esta temporada por Juan Carlos Amorós y que dirigirá las dos próximas el ex preparador del Tenerife Granadilla, Francis Díaz. La palaciega Valle, que portará el dorsal 5 con la selección española sub 19, ni siquiera ha cumplido todavía los 18 años (lo hará en noviembre), pese a lo cual supera la cuarentena de apariciones con el Betis Féminas A, con el que ha marcado un gol. Por su parte, la lateral hispalense es mayor de edad sólo desde mayo, sumando tres campañas con la primera plantilla heliopolitana, con 55 partidos y tres goles a sus espaldas. Se ha enfundado la 'Roja' desde sub 17. Ambas han estado concentradas tanto con la sub 19 como con la sub 20, ya que realmente pertenece la mayoría a la misma generación.