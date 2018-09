Cabrera: "Ángel es una máquina de marcar goles"

Leandro Cabrera, defensa uruguayo del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su compañero Ángel Rodríguez, autor de tres dianas en las cuatro primeras jornadas del curso, es "una máquina de hacer goles".



El Getafe los necesitará para marcar el primero al Atlético de Diego Simeone. Desde que el técnico argentino está en el banquillo rojiblanco, el conjunto azulón todavía no ha marcado ningún tanto a su rival del sábado. La diferencia es de 26 goles en contra y ninguno a favor.



"Eso no afecta al plan de trabajo. Cada partido es una historia diferente. La estadística está ahí, pudimos empatar el año pasado con un penalti, pero no pudo ser. Ahora es otro partido, vamos a defender el escudo. No hay partido fácil. Ahí están los datos y las anécdotas", dijo.



Ángel será una de las opciones del Getafe para conseguir los tres puntos. El pasado fin de semana, logró un doblete ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán que dio la victoria a su equipo. Cabrera habló sobre el estado de forma de su compañero.



"Esta es mi tercera temporada con él. No me sorprende, es un jugador muy pesado, es una máquina de marcar goles. Al final está teniendo su recompensa. Gracias a su trabajo y al de todos, pudimos vencer. Él puso la puntilla", comentó.



Además, no quiso opinar sobre el debate con Antoine Griezmann, que afirmó que ya puede sentarse en una mesa junto a Cristiano y Messi. Después, Sergio Ramos contestó al delantero francés: "la ignorancia es atrevida, se debería aconsejar por gente con valores", señaló el defensa del Real Madrid.



"Griezmann es un grandísimo jugador, está pasando por un momento de forma extraordinario. Si está al nivel de Messi o Cristiano, lo dirá la temporada", señaló.



Respecto al estilo del Atlético de Madrid, afirmó que Diego Simeone "cambió" la dinámica del club rojiblanco y reconoció que se puede jugar de otra manera que no sea con "la posesión". Por eso, dejó claro que hay que "reconocerle los méritos" al técnico argentino.



"Va a ser igual de difícil de lo que pensábamos. Ganar al Sevilla no hace que el Atleti sea más fácil. Vienen haciendo las cosas muy bien durante bastante tiempo. Se conocen de memoria. No va a ser fácil, va a ser el partido más difícil hasta el momento. Vienen muy rodados", concluyó.