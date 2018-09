Bordalás: "Sabemos el objetivo y nadie puede perder la noción de la realidad"

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que en esta nueva temporada están "obligados a crecer" como club y apuntó como líder del grupo que sabe cuál es "el objetivo y nadie puede perder la noción de la realidad" porque "no será fácil" conseguir la salvación.



José Bordalás cumple esta temporada su tercer curso al frente del Getafe. En su primera campaña logró el ascenso a Primera, en la segunda dejó al equipo octavo en la máxima categoría y en esta aspira a volver a conseguir una permanencia cómoda.



"Debemos y tenemos que mejorar. Estoy contento, pero no al cien por cien. Siempre quiero mejorar, que mis equipos mejoren y el jugador tenga hambre constante. No podemos ser los mismos que la misma temporada, debemos ser mejores porque tenemos un año más de experiencia", dijo Bordalás.



"No es fácil, porque el Getafe no es un equipo grande, y ahora cualquier club tiene ingresos importantes por derechos televisivos. Sabemos que será una temporada muy exigida", apuntó el técnico alicantino, que dio unas pinceladas de lo que significa este Getafe que dirige.



"Somos un equipo honesto, humilde, que lo da todo y lo intenta hasta el final. No vamos a ganar a muchos equipos por calidad, no quiere decir que estemos exentos, pero muchos nos superan en eso y en presupuesto. Debemos competir a gran nivel y no renunciar a buen juego", señaló.



"Sabemos cuál es nuestro objetivo y nadie puede perder la noción de la realidad porque te frustras. El objetivo es sumar el mayor número de puntos para conseguir la salvación, que no va a ser nada fácil. Vemos descensos de equipos con plantillas increíbles y esta temporada va a haber una igualdad tremenda que la llevo tiempo pronosticando", dijo Bordalás en una entrevista difundida por el club.



Para Bordalás, esta temporada el Getafe está "obligado a crecer", aunque cuenta con una plantilla rejuvenecida.



"Este año ha habido incorporaciones nuevas, la mayoría no tiene números en Primera, es su primera experiencia y siempre hay cierta incógnita de saber si el rendimiento será el esperado y deseado. Vamos a tener que mejorar mucho y tenemos que tener claro que vamos a sufrir", concluyó.