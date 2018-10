Bordalás: "No podemos dramatizar ni entrar en ningún tipo de euforias"

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que el derbi madrileño de esta jornada frente al Rayo Vallecano es "importante" y apuntó que en el campeonato no se puede dramatizar ni entrar en ningún tipo de euforias por una serie de resultados negativos o positivos.

El Getafe encadena cuatro partidos sin ganar, tras dos empates y dos derrotas, y, con dos puntos de los últimos doce posibles, iguala la peor racha de resultados ligueros desde que José Bordalás llegó al club madrileño hace justo dos años.

"Sabemos cuál es nuestro objetivo y no podemos dramatizar ni entrar en ningún tipo de euforias. La Liga tiene alternancias, tiene mucha igualdad y va a ser mayor a lo largo del campeonato", dijo Bordalás, que calificó de "importante" el derbi frente al Rayo.

"Es muy importante para nosotros y para la Ciudad. Estamos deseando que llegue la competición, ya la tenemos ahí, y a pesar de los problemas tenemos ilusión", confesó.

El Rayo Vallecano llega a este partido en muchos apuros por su situación en descenso en la clasificación y la facilidad con la que está encajando goles.

"No puedo decir lo que me gusta menos, no puedo valorarlo. El Rayo es un recién ascendido pero tiene una magnífica plantilla. Lógicamente irá creciendo, al igual que nosotros, que tenemos jugadores muy jóvenes y creemos que vamos a mejorar", manifestó.

"Ellos juegan de local y querrán sacar un buen resultado, juegan bien, elaboran bien, tiene velocidad en bandas y siempre es a respetar", dijo Bordalás, que, como hombre de fútbol, sabe que los resultados ahogan a los técnicos y no quiso valorar la situación que vive Míchel en el Rayo.

"No puedo valorarlo. Acaba de empezar el campeonato y hay pocas diferencias. No es un asunto directo que nos pueda influir y estamos centrados en nuestro equipo en mejorar prestaciones y resultados", concluyó.